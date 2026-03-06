РосСМИ пишут о возвращении бренда Dior в Россию: действительно ли это так

Пропагандисты утверждают, что французский люксовый бренд Dior может вернуться в Россию и даже назвали приблизительную дату. Сейчас известно, что компания продлила регистрацию своей торговой марки в России.

Вернется ли Dior в Россию?

Dior может снова открыть свои магазины в России, но не ранее 2028 года. Такую информацию содержит пояснительная записка к финансовой отчетности российского подразделения компании "Кристиан Диор кутюр Столешников", пишет The Moscow Times.

Как следует из документов, компания планирует возобновить работу точек в ГУМе и на Столешниковом переулке.

Ориентировочный срок – до 1 января 2028 года.

К слову, в марте 2022 года бренд решил приостановить деятельность в России после полномасштабного вторжения в Украину. До этого сеть Dior в стране насчитывала девять магазинов: восемь в Москве и один в Санкт-Петербурге. Уже к 2024 году их осталось всего четыре.

В финансовых документах за 2024 год компания сообщала, что часть магазинов решено окончательно закрыть. В то же время бренд продлил регистрацию своей торговой марки в России до 2034 года. Именно поэтому росСМИ начали считать, что компания может вернуться.

На самом же деле, регистрация или продление действия товарного знака – это лишь юридический инструмент защиты интеллектуальной собственности. Компании стремятся сохранить права, чтобы избежать использования бренда третьими лицами, блокировать попытки регистрации похожих названий или логотипов.

Обратите внимание! Финансовые показатели российского подразделения сейчас выглядят значительно слабее, чем до войны. В 2025 году выручка компании составила лишь 592 тысячи рублей, а чистый убыток – 120 миллионов рублей. Для сравнения: в 2021 году оборот достигал 8,5 миллиардов рублей, а чистая прибыль превышала 1,3 миллиарда рублей.

Какие западные бренды ушли из России и защитили свои права?