Как вырос доход торговых сетей во время войны

Украинские торговые сети продолжают развиваться. Их прибыль постепенно растет.

Как изменились доходы у украинских компаний

Доход крупнейших компаний Индекса розничной торговли составил в целом 457,32 миллиарда гривен. Это на 23% больше чем в 2022 году.

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Лидерами этого рейтинга стали торговые сети АТБ и Сильпо. Стоит отметить, что по чистой прибыли, первенство получили Ева и Варус.

АТБ в очередной раз закрепил свое лидерство в сфере розничной торговли. Именно эта компания получила 40% от совокупного дохода. АТБ заработал 181,09 миллиардов гривен, это на 22% больше чем в 2022 году.

Компания Фоззи в целом получила доход 114,22 миллиарда гривен. В эту группу входят Сильпо-Фуд и Фора. Доходы этих сетей выросли в 1,2 и 1,5 раза, соответственно.

, что больше всего вырос доход в компании Comfy – в 1,7 раза. Нынешний доход составляет 27,63 миллиарда долларов. При этом, чистая прибыль выросла на 40 миллионов гривен.