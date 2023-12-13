Замороженные активы России будут работать на Украину: Еврокомиссия одобрила план

Использование замороженных российских денег для помощи Украины обсуждалось уже давно. Похоже, что наконец-то завершилась работа над планом, который позволит воплотить этот замысел.

Как известно, в европейских депозитариях из-за санкций заморожены миллиарды долларов России. США и Украина говорили о конфискации этих активов, но Европа сказала сразу – такой механизм невозможен из-за отсутствия правовых рычагов для такого шага.

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Впрочем, что касается доходов, которые приносят российские деньги, то передать их на нужды Украины вполне реально. 12 декабря Еврокомиссия уже одобрила план, предусматривающий механизмы реализации такого шага.

Как сообщил один из чиновников, Еврокомиссия не будет публиковать эти предложения, а сразу передаст их на рассмотрение и голосование в Европейский совет. Предложение ЕС базируется на том, что после заморозки российских денег часть доходов депозитарии были вынуждены положить в банки.

Впоследствии это принесло большую сумму дохода, которая продолжает расти. В конце концов, центральные депозитарии записали эти доходы как прибыль на своих счетах, и государства-члены начали повышать корпоративный налог на эту прибыль,

– заявил чиновник.

По мнению Еврокомиссии, именно эти доходы и следует использовать для восстановления Украины. Вместе с тем, следует понимать, что это долгосрочная цель, а сейчас Еврокомиссия бросит все усилия на то, чтобы выделить эти доходы и "обезопасить" их.

ЕС должен заставить центральные депозитарии отделять прибыль от денег России и запретить распределять ее между акционерами.