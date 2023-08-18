Долги "Укрэнерго" достигают 50 миллиардов: повышение цен на свет не дало желаемого эффекта

Долг участников рынка для "Укрэнерго" составил 59 миллиардов гривен. Впрочем, задолженность компании перед участниками рынка не слишком далеко ушла от этого показателя.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о состоянии дел на энергетическом рынке. По его словам, участники рынка влезли в большие долги перед компанией, но и она также должна большую сумму.

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По словам Кудрицкого, долги участников рынка перед "Укрэнерго" уже составили 59 миллиардов гривен. Вместе с тем, долги компании перед участниками рынка тоже немалые – речь идет о 50 миллиардах гривен.

Нам должны 28 миллиардов на балансирующем рынке, эта задолженность продолжает расти. Также нам должны за передачу электроэнергии почти 21 миллиард и 10 млрд миллиардов – за диспетчеризацию,

– рассказал Кудрицкий.

Долги "Укрэнерго" пока таковы:

балансирующий рынок – 18 миллиардов;

"Гарантированный покупатель" – 26 миллиардов;

вспомогательные услуги – 3,6 миллиарда;

поставщики универсальных услуг за электроэнергию по крышным СЭС – 2,5 миллиарда.

Ранее в Украине повысили цены на электроэнергию для населения и бизнеса. Впрочем, как рассказал председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус, к ликвидности рынка этот шаг не привел.