Какую сумму нужно иметь, чтобы открыть собственное дело

Многие мечтают об открытии собственного дела. На практике стать бизнесменом довольно трудно. В частности, потому, что нужно приобрести значительный начальный капитал и быть готовым к рискам.

Какой капитал нужен для открытия бизнеса

Бизнесменка Мария Мулява в комментарии 24 Каналу отметила, что любой посреднический бизнес не требует весомых капитальных инвестиций.

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Также небольшие начальные вливания нужны для реализации дела, где необходимо использование собственных профессиональных навыков. В качестве примера Мулява привела IT.

Мария Мулява Исполнительный директор компании GTL В каждой стране есть минимальный капитал, который ты должен принести при регистрации компании. И очень часто этот минимальный уставный капитал совсем небольшой. Это может быть даже до 500 евро по разным странам. Конечно, в зависимости от видов деятельности.

Мулява отмечает, что, чтобы начинать бизнес нужно иметь в кармане по крайней мере 50 тысяч евро, поскольку необходимо покрыть такие расходы:

регистрационные формальности;

набор персонала;

зарплаты для работников на первые несколько месяцев.

А вот предприниматель Антон Подильчак в комментарии 24 Каналу сказал, что капитал для микробизнеса может быть значительно меньше – 200 – 300 тысяч гривен.

Антон Подильчак Председатель координационного совета Западноукраинского офиса EBA, директор компании EPS Где есть возможность инвестирования, то можно начинать на самом деле с 400 – 500 тысяч гривен. В основном это будет или сервисные услуги, или производство монопродукта,.

Обратите внимание! Подильчак советует обратить внимание на международные проекты и государственные программы для бизнеса. Таким образом можно найти капитал для начала и поддержки бизнеса.