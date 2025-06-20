Цветы за 32 минуты: Uklon Delivery запускает быструю доставку цветов

Uklon Delivery, сервис доставки от Uklon, сообщил об интеграции с Flora24 –сервисом управления цветочным бизнесом. Это позволит малому и среднему бизнесу автоматизировать логистику. В частности, планируется, что среднее время доставки составит всего 32 минуты.

Uklon Delivery объединился с Flora24

Теперь малые и средние предприниматели, которые пользуются Flora24, смогут автоматизировано оформлять заказы на доставку цветов прямо из интерфейса системы. Это упростит процесс логистики и позволит оптимизировать расходы, передает 24 Канал со ссылкой на компанию.

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По словам Head of Uklon Delivery Ростислава Черникова, много ФЛП, которые ранее пользовались доставкой как обычные клиенты, сталкивались с ограничениями функционала и экономической неэффективностью. Новая интеграция должна сделать доступ к сервису более комфортным для B2B-клиентов.

Среди основных преимуществ для пользователей Flora24:

автоматическое создание заказов на доставку в системе;

среднее время доставки - 32 минуты (по данным с начала 2024 года);

97% положительных отзывов за май 2025 года;

страхование посылок и онлайн-трекинг каждого отправления.

Справочно. Flora24 – это платформа, которая позволяет флористам вести складской учет, создавать букеты, принимать онлайн-оплаты и иметь собственную цифровую витрину.

Uklon Delivery запустил решение для флористов

Кроме доставки на авто, с конца 2023 года Uklon Delivery также предлагает курьерскую доставку на мототранспорте в Киеве. Сейчас сервис сотрудничает более чем с 1 000 B2B-партнерами.

Напомним, в апреле 2025 года мобильный оператор Киевстар завершил сделку по приобретению 97% акций компании Uklon, развивающей одноименную IT-платформу по вызову авто и доставок.