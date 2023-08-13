Мелким виноделам упростили условия для ведения бизнеса: какие нововведения для этого приняли

Мелким производителям вина станет легче вести свою деятельность. Речь идет не только об уменьшении стоимости лицензии – вместе с ней приняли ряд других инициатив.

Верховная Рада уже приняла закон №9030, упрощающий условия ведения бизнеса для мелких виноделов. Речь идет о тех, кто производит вино из собственного сырья и материалов.

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Как облегчили жизнь для мелких виноделов

Сообщается, что мелкими производителями вина могут считаться виноделы, которые производят и разливают вино полным циклом из собственных виноматериалов или приобретенных только в Украине. Объем продукции должен составлять не более десяти тысяч декалитров в год.

1 декалитр = 10 литров

Производителям, производящим вино из собственных материалов, можно продавать вино оптом и в розницу без соответствующих лицензий. Кроме того, стоимость лицензии на оптовую торговлю вином для малых производителей снизилась с 500 тысяч до 30 тысяч гривен.

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Также новый закон предусматривает, что для осуществления деятельности мелким производителям вина нужно подавать только заявление на лицензию и квитанцию об уплате. Что касается отчетности, то теперь ее нужно подавать только один раз в год, а не каждый месяц.

Законотворцы также учли опыт США и Европы, поэтому разрешили разливать вина и винные напитки в кеги и металлические банки.