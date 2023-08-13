Верховна Рада вже прийняла закон №9030, який спрощує умови ведення бізнесу для дрібних виноробів. Йдеться про тих, хто робить вино з власної сировини та матеріалів.

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Як полегшили життя для дрібних виноробів

Повідомляється, що дрібними виробниками вина можуть вважатися винороби, які виробляють та розливають вино повним циклом з власних виноматеріалів, або придбаних лише в Україні. Обсяг продукції повинен складати не більше 10 тисяч декалітрів на рік.

1 декалітр = 10 літрів

Виробникам, які роблять вино з власних матеріалів, можна продавати вино оптом та в роздріб без відповідних ліцензій. Окрім того, вартість ліцензії на оптову торгівлю вином для малих виробників знизилася з 500 тисяч до 30 тисяч гривень.

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Також новий закон передбачає, що для провадження діяльності дрібним виробникам вина потрібно подавати лише заяву на ліцензію та квитанцію про сплату. Що стосується звітності, то тепер її потрібно подавати лише один раз на рік, а не щомісяця.

Законотворці також врахували досвід США та Європи, тому дозволили розливати вина та винні напої у кеги та металеві банки.