Верховная Рада уже приняла закон №9030, упрощающий условия ведения бизнеса для мелких виноделов. Речь идет о тех, кто производит вино из собственного сырья и материалов.
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Как облегчили жизнь для мелких виноделов
Сообщается, что мелкими производителями вина могут считаться виноделы, которые производят и разливают вино полным циклом из собственных виноматериалов или приобретенных только в Украине. Объем продукции должен составлять не более десяти тысяч декалитров в год.
Производителям, производящим вино из собственных материалов, можно продавать вино оптом и в розницу без соответствующих лицензий. Кроме того, стоимость лицензии на оптовую торговлю вином для малых производителей снизилась с 500 тысяч до 30 тысяч гривен.
Также новый закон предусматривает, что для осуществления деятельности мелким производителям вина нужно подавать только заявление на лицензию и квитанцию об уплате. Что касается отчетности, то теперь ее нужно подавать только один раз в год, а не каждый месяц.
Законотворцы также учли опыт США и Европы, поэтому разрешили разливать вина и винные напитки в кеги и металлические банки.