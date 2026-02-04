"Дробление бизнеса" процветает: Гетманцев рассказал об аномальном росте количества ФЛП

Во время полномасштабной войны в Украине резко возросло количество ФЛП, однако это вовсе не означает рост экономики. Даниил Гетманцев считает, что причина этому одна – процветание теневых схем в бизнесе.

Почему растет количество ФЛП и как это связано с "дроблением бизнеса"?

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает аномальным рост количества физических лиц-предпринимателей в последние годы, пишет "Экономическая правда".

Это абсолютная аномалия, когда в войну увеличивается количество ФЛП. У нас экономика упала. Если мы будем такими темпами обеспечивать прирост ВВП, то мы дойдем до объемов 2021 года (в реальных ценах) только в 2038 году. Откуда у нас "плюс" 200 тысяч ФЛП?

– заявил чиновник.

По его словам, такая тенденция может свидетельствовать о расширении теневой экономики, в частности схем "дробления бизнеса".

К примеру, в Украине есть ряд розничных сетей магазинов, которые не оформляются легально, а дробят свой бизнес на ряд ФЛП, чтобы не платить НДС. В то же время есть и "белый" бизнес, который работает честно.

Государство не имеет права не обеспечить равные условия хозяйствования, единый закон для всех. Ведь оно тогда просто этих "белых", которые платят налоги, оно делает их лохами,

– считает глава налогового комитета.

Как работает схема дробления бизнеса?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

Какие убытки приносят государству теневые схемы?