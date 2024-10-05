Ротенберги начали захватывать землю в Севастополе: что друзья Путина надумали там строить
Друзья Путина Борис и Аркадий Ротенберги начали захватывать землю в Крыму. Они надеются, что в Севастополе можно возвести элитное место отдыха.
Российские олигархи захватывают землю
Аркадий и Борис Ротенберги начали захватывать землю в Крыму. Олигархи из ближайшего окружения Путина совокупно отобрали у украинских и местных владельцев как минимум 10 участков в Балаклавской бухте, информируют росСМИ.
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Друзья Путина начали забирать участки еще в далеком 2015 году, однако ускорился процесс после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, даже сейчас Ротенберги далеки от того, чтобы захватить все объекты, которые им нужны.
Что Путин приказал там построить
В 2018 году Путин поручил Ротенбергам построить в Севастополе яхт-клуб. В бухте планировали возвести марину на 600 мест для яхт, также здесь должны были быть отели для отдыхающих.
Проектированием яхт-клуба должен был заниматься "Стройгазмонтаж" Ротенбергов, а ее строительство должно было стать задачей "Мостотреста", который отвечал за строительство Керченского моста в оккупированный Крым.