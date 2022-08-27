Две крупные японские компании хотят сохранить свои доли в российском "Сахалин-2"

Крупные японские корпорации Mitsubishi и Mitsui намерены сохранить свои доли в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Они хотят принять участие в новом предприятии страны-агрессорки – ООО "Сахалинская энергия".

Сохранят ли компании свои доли окончательно решит российское правительство. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета Министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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Mitsubishi и Mitsui не хотят отказываться от долей в российском нефтегазовом проекте

По словам Мацуно, Mitsui и Mitsubishi, которые владели долями в компании-операторе российского проекта по производству сжиженного газа "Сахалин-2", выразили желание сохранить участие и в новом предприятии – обществе с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия".

Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation официально согласились принять участие в новой компании. После этого российское правительство решит, одобрять участие или нет. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем принимать все необходимые меры для обеспечения стабильной поставки СПГ,

– заявил генсек японского Кабмина.

К слову, ранее о том, что Mitsubishi намерена сохранить свою долю в российском проекте по добыче СПГ и присоединиться к новой компании, сообщало издание Nikkei. Подчеркивалось, что японская корпорация планировала уведомить об этом нового российского оператора до конца августа.

Добавим, что, несмотря на внедренные Японией против россии экономические санкции, политика страны по сохранению доли в российском проекте "Сахалин-1" остается неизменной.

В конце июня путин подписал указ о передаче имущества нефтегазового проекта "Сахалин-2" в собственность российского государства. Вместо бермудской компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. оператором стало специально созданное российское ООО "Сахалинская энергия".