Чи збережуть компанії свої частки остаточно вирішить російський уряд. Про це заявив генеральний секретар Кабінету Міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

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Mitsubishi та Mitsui не хочуть відмовлятись від часток у російському нафтогазовому проєкті

За словами Мацуно, Mitsui та Mitsubishi, які мали частки у компанії-операторі російського проєкту з виробництва скрапленого газу "Сахалін-2", висловили бажання зберегти участь й у новому підприємстві – товаристві з обмеженою відповідальністю "Сахалінська енергія".

Mitsui & Co і Mitsubishi Corporation офіційно погодилися взяти участь у новій компанії. Після цього російський уряд вирішить, схвалювати участь чи ні. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією і будемо вживати усіх необхідних заходів для забезпечення стабільного постачання ЗПГ,

– заявив генсек японського Кабміну.

До слова, раніше про те, що Mitsubishi має намір зберегти свою частку у російському проєкті з видобутку ЗПГ й долучитися до нової компанії, повідомляло видання Nikkei. Підкреслювалось, що японська корпорація планувала повідомити про це нового російського оператора до кінця серпня.

Додамо, що попри впроваджені Японією проти росії економічні санкції, політика країни щодо збереження частки у російському проєкті "Сахалін-1" залишається незмінною.

Довідка. Наприкінці червня путін підписав указ про передачу майна нафтогазового проєкту "Сахалін-2" у власність російської держави. Замість бермудської компанії Sakhalin Energy Investment Company Ltd. оператором став новостворений російський ТОВ "Сахалінська енергія".