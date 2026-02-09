"Фактически смертный приговор": за что медиамагнат Джимми Лай получил 20 лет тюрьмы

Известный активист Джимми Лай получил приговор по делу о преступлениях против нацбезопасности. Ему присудили самое суровое наказание по закону Гонконга о национальной безопасности, который Пекин ввел после насильственных продемократических протестов в 2019 году.

За что и как наказали Джимми Лая?

Джимми Лая, медиамагната и известного продемократического активиста, приговорили к 20 годам заключения в Гонконге за преступления против национальной безопасности, сообщает The Guardian.

Смотрите также За нарушение нацбезопасности бизнесмену из Гонконга грозит пожизненное: что известно о деле

Этот приговор является кульминацией многолетней саги, которая, по словам критиков, отражает превращение Гонконга с преимущественно свободного города на такой, где инакомыслие жестоко подавляется властью, контролируемой Коммунистической партией Китая.

Лай был осужден в декабре по обвинению в подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью сговора с иностранными силами. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Осуждение за заговор предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Приговор Лаю немедленно осудил Тайвань, а также группы защиты свободы прессы и прав человека. Human Rights Watch также опубликовала заявление, назвав продолжительность тюремного заключения, назначенного Лаю, "фактически смертным приговором".

Приговор такого масштаба является одновременно жестоким и глубоко несправедливым. Годы преследования Лая демонстрируют решимость китайского правительства уничтожить независимую журналистику и заставить замолчать каждого, кто осмелится критиковать Коммунистическую партию,

– говорится в заявлении.

Причастность Лая к продемократическому движению

Лай является основателем ныне несуществующей Apple Daily, популярной гонконгской газеты , которая поддерживала продемократическое движение, усилившееся в городе в 2010-х годах, пишет Reuters.

Движение было подавлено в июне 2020 года путем введения строгого закона о национальной безопасности, который криминализировал большинство форм инакомыслия. Власти заявили, что закон необходим для восстановления стабильности в городе. Лай был арестован и предъявлено обвинение согласно этому закону в августе того же года. Apple Daily была вынуждена закрыться в 2021 году.

Лая обвинили в использовании Apple Daily и политических связей, в частности в США, для лоббирования иностранных правительств о введении санкций против Китая и Гонконга после подавления продемократических протестов в 2019 и 2020 годах.

Лай сказал, что он никогда не призывал к санкциям после вступления в силу закона о национальной безопасности, поскольку "это было бы самоубийством".

Что известно о наказании другого бизнесмена в Китае?