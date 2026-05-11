В тени – 30 миллиардов ежегодно: что может остановить потери на рынке табака и алкоголя Украины

По разным оценкам, примерно 30 миллиардов гривен ежегодно украинский бюджет теряет из-за теневого рынка подакцизной продукции. Только рынок сигарет демонстрирует существенный уровень нелегального оборота, а ситуация с алкоголем не лучше.

В ответ на масштабы проблемы правительство начало реформу рынка подакцизных товаров и внедрение электронной системы еАкциз. Она должна изменить правила оборота алкоголя и табака в Украине и усилить контроль над теневым сегментом.

Еще осенью 2025 года Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что система находится на финальной стадии разработки, а тестирование ее полного функционала уже началось.

24 Канал узнал, какая часть рынка табака и алкоголя находится в тени, как новая система способна сократить нелегальный рынок и как проблемы будут решены.

Сколько Украина теряет средств из-за схем, связанных с нелегальным оборотом табака и алкоголя?

Еще в 2023 году в отчете аудиторской компании KPMG Украина заняла второе место в антирейтинге Европы по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступив лишь Франции, передает УНИАН. Поэтому в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами оценивали в почти 20%, а убытки бюджета – в 636 миллионов евро.

Зато исследования компании в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar Украина, опубликованное в октябре 2025 года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.

Интересно! 37% такой продукции составляют сигареты, основными производителями которых являются "Marshall Finest Tobacco" (United Tobacco)/VK Tobacco FZE. А среди незаконной продукции, которую обозначают как Duty Free или та, которая предназначена для экспорта, 57% производятся Винниковской табачной фабрикой.

Данные по поводу алкоголя за 11 месяцев 2025 свидетельствовали, что в бюджет от производителей рынка ликеро-водочной продукции поступило лишь немного больше, чем 0,1 миллиарда гривен, в частности путем влияния роста ставок акциза было уплачено больше на более 0,9 миллиарда гривен, сообщал председатель Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В частности, в конце февраля 2026 года правоохранители разоблачили организованную сеть, говорится в Бюро экономической безопасности, которая изготавливала алкоголь без лицензий и акцизов, используя промышленные объемы сырья. Было изъято примерно 50 тонн спирта, который использовался как сырье, а также 3 тонны готовой продукции. И это лишь один из примеров.

Заместитель Министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк подтверждает для 24 Канала, что из-за нелегального рынка табака потери на основе данных начала 2026 года оценивались до 30 миллиардов гривен, а из-за теневого рынка алкоголя – еще миллиарды гривен ежегодно.

Зоряна Стецюк, заместитель министра цифровой трансформации Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.

В частности Зоряна приводит данные из исследования CASE Украина, где отмечается, что из-за теневого рынка алкоголя бюджет недополучил: 11,84 миллиарда гривен в 2022 году, а теневое потребление составляет 34 – 36%.

В чем главный недостаток бумажных акцизов?

Поэтому ключевым инструментом борьбы с нелегальным рынком должна стать электронная система еАкциз, логика которой заключается в том, чтобы сделать каждую единицу товара видимой для государства и существенно сузить пространство для теневых схем.

Вместо бумажной акцизной марки каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный цифровой DataMatrix-код, замечает Стецюк.

Далее движение товара фиксируется в системе – от производителя или импортера до продажи. Это означает, что государству легче видеть оборот продукции, бизнеса – работать в более прозрачных условиях, а потребителю – проверить товар через Дию.

Дело в том, что реформа предусматривает постепенный отказ от бумажных акцизных марок. Ранее акцизная марка сама по себе не давала полной картины о происхождении или перемещении продукции. Теперь код фактически станет ключом к цифровой истории товара.

Бумажная марка не обеспечивает полной прослеживаемости товара и не дает государству оперативных данных о его движении. Кроме того, ее можно подделать, а это создает пространство для нелегального оборота,

– говорит заместитель министра цифровой трансформации.

Известно, что реформа прежде всего будет касаться алкоголя и табачных изделий, ведь в этих категориях проблема теневого рынка является одной из крупнейших.

По поводу распространения системы на другие подакцизные товары, это будет зависеть от дальнейших решений государства. В то же время главная задача сейчас – это качественно внедрить систему именно в тех сферах, где она может дать наибольший эффект, отметила Зоряна.

Чем украинский еАкциз отличается от европейской системы?

Еще осенью 2025 года стало известно, что система еАкциз перейдет к этапу тестирования полного функционала, а с января 2026 года планировали ввести возможность работы с системой в офлайн-режиме.

Команда уже обеспечила разработку ключевого функционала системы, провела серию обучающих вебинаров для бизнеса и проводит тестирование с рынком. Важно, что параллельно разрабатывались и решения для работы офлайн, то есть система проектируется с учетом реальных условий работы в Украине,

– рассказала Зоряна Стецюк.

По словам заместителя министра цифровой трансформации, только за февраль 2026 года система уже обработала около 2 миллионов операций: было заказано почти 2 миллиона уникальных идентификаторов и активировано более 21 тысячи электронных марок.

На фоне таких результатов она также призвала представителей малого и среднего бизнеса участвовать в тестировании системы.

Отдельно в Министерстве добавляют, что еАкциз создавался с учетом опыта европейской системы Tobacco Track&Trace, однако украинская система все же имеет значительно более широкий функционал.

Если говорить простым языком, то преимущество в том, что это не только инструмент отслеживания, а комплексная цифровая система: от электронной марки и фиксации движения товара – к контролю уплаты налогов и проверки товара через Дию и взаимодействия с потребителем,

– объясняет Стецюк.

Кроме того, украинская модель охватывает не только табачные изделия, но и алкогольную продукцию, а также учитывает возможность работы в офлайн-режиме, что особенно важно в украинских реалиях.

Смогут ли украинцы самостоятельно проверять алкоголь и сигареты?

Стецюк говорит, что логика работы системы такова: производитель или импортер наносит на каждую пачку сигарет или бутылку алкоголя электронную акцизную марку с уникальным DataMatrix-кодом. Далее каждая ключевая операция с товаром фиксируется в системе, где ее можно будет отследить.

По сути, бизнес переходит от работы с бумажной маркой к работе с электронной маркой и цифровой фиксацией операций. Именно для этого и нужен этап тестирования, чтобы производители, импортеры и другие участники рынка отработали процесс до полного запуска и настроили свои системы для работы с еАкцизом,

– дополняет заместитель.

В то же время для предпринимателей система должна принести и практические преимущества. Прежде всего речь идет о более честной конкуренции на рынке, ведь теневому сегменту будет значительно сложнее работать вне контроля государства.

Напоминаем!

– Только недавно стало известно, что прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконного ввоза алкоголя известных брендов на украинский рынок. Участники схемы использовали связи в дипломатических учреждениях иностранных государств, чтобы оформлять алкоголь как груз для служебного пользования, который не подлежал налогообложению. В Украину таким образом завезли продукции на более чем 4 миллиона гривен.

– Зато в марте этого года Бюро экономической безопасности удалось разоблачить самую масштабную подпольную табачную фабрику за все время своей работы. Председатель БЭБ Александр Цывинский обнародовал видео с обысков. Отмечалось, что фабрика производила 10 тысяч сигарет в минуту и 720 тысяч пачек ежедневно. Известно, что доход составлял 1 миллиард гривен в месяц.

Кроме этого, ожидается меньше бумажной бюрократии, упрощение отчетности, автоматизация процессов заказа марок и лучшая защита брендов от подделок.

В то же время одной из ключевых особенностей системы станет то, что покупатель сможет проверить легальность товара, отсканировав код через Дию.

Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,

– заключает Зоряна.

Сколько миллиардов гривен может вернуться в бюджет из-за детенизации рынка табака и алкоголя?

Известно, что полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября 2026 года. Несмотря на это, логика самого запуска является постепенной: сейчас происходит тестирование с бизнесом, в августе ожидается запуск дополнительной тестовой среды с тестовыми данными, а в октябре, перед полноценным запуском, открытие регистрации пользователей.

От внедрения системы государство рассчитывает и на существенный экономический эффект. Прежде всего речь идет о сокращении потерь бюджета.

Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть за счет прозрачного обращения,

– добавляет Стецюк.

По ее словам, последние исследования Kantar Украина свидетельствуют о том, что почти каждая 6 пачка сигарет на отечественном рынке является нелегальной. И из-за неуплаты налогов потери госбюджета могут достигать ориентировочно 28,1 миллиарда долларов.

В то же время еАкциз рассматривают не только как внутреннюю реформу, а и как часть евроинтеграционных обязательств Украины.

В целом систему внедряют государственные органы – Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов и Государственная налоговая служба – при участии профильного комитета Верховной Рады. Поддерживают реформу и международные партнеры, например правительства Великобритании и Швейцарии.