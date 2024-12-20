В Украине появится "еАкциз" для борьбы с теневым рынком табака и алкоголя

Министерство цифровой трансформации Украины работает над "еАкцизом" –электронной системой оборота табака и алкоголя. Бета-тест приложения запланирован на весну 2025 года.

еАкциз будет доступен в Дії

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развития образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует 24 Канал.

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Товары можно будет отследить на протяжении всего пути – от производителя до конечного потребителя. А каждый украинец сможет проверить легальность товара за несколько кликов через Дію,

– объяснил Федоров принцип работы сервиса.

Бюрократии будет меньше

По словам министра, бизнес будет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу.

Федоров ссылался на исследование, согласно которому среднегодовая доля нелегального табака в Украине составляет 16,1%. Теневой рынок табака привел к значительным финансовым последствиям для государства, потери которого в 2024 году составят 21,9 миллиарда гривен.

"У нелегальных товаров нет акцизной марки и за них не платят налоги, из-за этого миллиарды ежегодно проходят мимо бюджета, а люди покупают некачественную продукцию неизвестного происхождения", – добавил Федоров.

Справочно. Объем черного рынка сигарет в Украине, включающий подделки, продажа в магазинах беспошлинной торговли и контрабанду, заметно сократился с 19,1% в начале года до 12,6% в октябре, согласно недавнему исследованию, проведенным компанией "Кantar Украина". Наибольший сегмент этого черного рынка приходится на контрафактную продукцию.