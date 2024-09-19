Кто и почему платит единый налог в Украине

Единый налог в Украине является важным инструментом для бизнеса. Согласно украинскому законодательству, это упрощенная форма налогообложения, которая позволяет уменьшить налоговое бремя для предпринимателей.

Кто платит единый налог в Украине

Единый налог могут платить физические лица-предприниматели и юридические лица, которые соответствуют критериям Налогового кодекса Украины. В частности, имеют годовой доход, не превышающий лимит, и ведут бизнес в сферах услуг, торговли или производства.

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Для предпринимателей, которые выбирают единый налог, есть несколько преимуществ:

Упрощенная бухгалтерия и налоговая отчетность. Снижение налоговой нагрузки по сравнению с другими формами налогообложения. Меньшие штрафы за несвоевременную уплату или представление отчетности.

Единый налог для ФЛП 1 и 2 группы привязан к прожиточному минимуму и минимальной зарплате. Сейчас он составляет:

ФЛП I группы: 10% от прожиточного минимума.

ФЛП II группы: 20% от минимальной зарплаты.

Обратите внимание! ФЛП III группы уплачивает фиксированный налог: 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% для неплательщиков.