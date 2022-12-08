Чтобы сделать невозможным мошенничество: ЕС готовит масштабную реформу НДС

Евросоюз обнародовал планы сбора до 18 миллиардов евро в год в виде налога на добавленную стоимость. Для этого блок реформирует законодательство, чтобы сделать невозможной одну из самых масштабных схем уклонения от уплаты налогов в Европе.

Реформа предусматривает обязательную цифровую отчетность в режиме реального времени для компаний, продающих свои товары за границу в пределах ЕС. Таким образом, мошенники, которые импортируют товары из стран блока без НДС и продают их с НДС в других странах Евросоюза, больше не смогут использовать такую схему.

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Самая масштабная реформа НДС со времен запуска единого рынка ЕС

Еврокомиссия заявила, что переход на цифровую отчетность и электронное предоставление счетов-фактур поможет сократить мошенничество с НДС на сумму до 110 миллиардов евро за следующие 10 лет. Кроме того, реформа позволит одновременно снизить административные расходы и расходы на соблюдение требований для трейдеров из ЕС на более чем 4 миллиарда евро в год.

По оценкам ЕС, первоначальные расходы по модернизации бухгалтерского учета и отрасли IT для внедрения цифровой отчетности составят 11 миллиардов евро.

К слову, также отмечается, что дефицит налога на добавленную стоимость, – разница между начисленным и де-факто собранным налогом, – лишь в 2020 году составил 93 миллиарда евро. При этом, по меньшей мере четверть показателя связана с торговлей внутри Евросоюза.

Добавим, что на прошлой неделе европейские прокуроры разоблачили схему мошенничества с НДС на сумму 2,2 миллиарда евро. Расследования велись в 14 странах-членах блока и продолжались 18 месяцев. Еврокомиссия подчеркнула, что отслеживать такие схемы мошенничества было бы гораздо легче, если бы государства-члены имели бы доступ к учету НДС в режиме реального времени.

Отметим, что предложение Еврокомиссии касательно реформирования также содержит планы о требовании от компаний отраслей краткосрочной аренды жилья и путешествий, в частности Airbnb и Uber, собирать и уплачивать НДС с полной стоимости всех бронирований.