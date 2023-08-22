Объем закупки Евросоюза нефтепродуктов из Азербайджана вырос в 238 раз

ЕС активно ищет альтернативные источники закупки топлива, чтобы избежать торговли с Россией. На первый план в этом направлении удалось выйти Азербайджану.

Страны Евросоюза после полномасштабного вторжения России в Украину начали наращивать объемы закупок нефтепродуктов из других стран. Одним из сильнейших игроков этого рынка стал Азербайджан.

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В первом полугодии страны ЕС импортировали около 159 тысяч тонн нефтепродуктов из Азербайджана. Это аж в 238 раз больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

В денежном выражении закупки состоялись на уровне 95,35 миллиона евро. Этот показатель вырос в 129 раз.

Самыми активными покупателями азербайджанских нефтепродуктов стали Греция, Кипр и Мальта. Также сообщалось, что ЕС увеличивает импорт газа из Азербайджана.

Что касается закупки нефтепродуктов из России, то ЕС уже удалось снизить показатель в 10 раз. Сейчас также идет активная работа над тем, чтобы ЕС вообще отказался от российских энергоносителей.