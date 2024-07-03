Налог на Aliexpress: как ЕС хочет ужесточить контроль за мелкими посылками из Китая

ЕС хочет ввести ввозную пошлину на все товары из китайских платформ "Temu", "Aliexpress" и "Shein". То есть, планируется отмена порога в 150 евро, ниже которого импортные товары освобождаются от таможенных пошлин.

Почему ЕС хочет ввести налог на посылки из Китая

Сообщается, это налогообложение направлено на остановку притока так называемых некачественных товаров из Китая в ЕС. Согласно данным Еврокомиссии, прошлого года в ЕС было ввезено 2,3 миллиарда товаров, стоимость которых была ниже беспошлинного порога в 150 евро.

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Эти правила будут применяться ко всем интернет-магазинам, которые доставляют товары клиентам из ЕС непосредственно из-за пределов Европейского Союза. К примеру, американская компания Amazon обычно пользуется услугами продавцов, находящихся в Европе.

Что известно об импорте из Китая в ЕС

Количество опасных продуктов из Китая, о которых сообщили страны ЕС, увеличилось более чем на 50% с 2022 по 2023 год, достигнув более 3 400. Больше всего проблем с безопасностью выявлено в косметике, игрушках, электроприборах и одежде.

Импорт товаров электронной коммерции более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, превысив 350 000 товаров в апреле, что эквивалентно почти двум поставкам на одно домохозяйство.

! Другим возможным шагом может быть обязательная регистрация крупных платформ для уплаты НДС онлайн, независимо от их цены.