ЕС поддержит украинские стартапы: сколько миллионов евро на это направят
Источник:Минцифры
Евросоюз пытается помочь экономике Украины не только финансовыми вливаниями, но и развитием молодых компаний. Стартапы могут получить ощутимую помощь, если смогут хорошо представить ценность своего продукта или услуги.
Инвестиции в украинские стартапы
Европейский инновационный совет согласился выделить 20 миллионов евро в поддержку украинских стартапов. Соответствующая помощь будет предоставляться в рамках программы Seeds of Bravery.
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Благодаря новому пулу финансирования, средства смогут получить сотни украинских молодых компаний.
Благодаря проекту около 200 украинских стартапов могут получить 12 миллионов евро грантового финансирования. В фокусе – Deep Tech-разработки,
– сообщили в Минцифре.
Один стартап в рамках программы может привлечь до 60 тысяч долларов. В общей сложности есть 5 видов поддержки для стартапов:
- Innovation Services – до 10 тысяч евро;
- Entrepreneurship – до 25 тысяч евро;
- Deep Tech Incubation – до 25 тысяч евро;
- Rebuilding Ukraine – до 25 тысяч евро;
- Deep Tech Scale-Up – до 50 тысяч евро.
Вступить в программу и получить до 10 тысяч евро можно уже сейчас. Предоставленные средства можно потратить на улучшение бизнес-модели, бизнес-плана или разработку стратегии роста.
Вместе с грантом у участников будет возможность пройти обучение по продвижению проектов и их выходу на международные рынки. Кроме того, стартапы научат интегрироваться в европейскую инновационную сеть.
Узнать больше о требованиях отбора и подать заявку на получение гранта можно по ссылке.