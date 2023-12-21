ЕС поддержит украинские стартапы: сколько миллионов евро на это направят

Евросоюз пытается помочь экономике Украины не только финансовыми вливаниями, но и развитием молодых компаний. Стартапы могут получить ощутимую помощь, если смогут хорошо представить ценность своего продукта или услуги.

Инвестиции в украинские стартапы

Европейский инновационный совет согласился выделить 20 миллионов евро в поддержку украинских стартапов. Соответствующая помощь будет предоставляться в рамках программы Seeds of Bravery.

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Благодаря новому пулу финансирования, средства смогут получить сотни украинских молодых компаний.

Благодаря проекту около 200 украинских стартапов могут получить 12 миллионов евро грантового финансирования. В фокусе – Deep Tech-разработки,

– сообщили в Минцифре.

Один стартап в рамках программы может привлечь до 60 тысяч долларов. В общей сложности есть 5 видов поддержки для стартапов:

Innovation Services – до 10 тысяч евро;

Entrepreneurship – до 25 тысяч евро;

Deep Tech Incubation – до 25 тысяч евро;

Rebuilding Ukraine – до 25 тысяч евро;

Deep Tech Scale-Up – до 50 тысяч евро.

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Вступить в программу и получить до 10 тысяч евро можно уже сейчас. Предоставленные средства можно потратить на улучшение бизнес-модели, бизнес-плана или разработку стратегии роста.

Вместе с грантом у участников будет возможность пройти обучение по продвижению проектов и их выходу на международные рынки. Кроме того, стартапы научат интегрироваться в европейскую инновационную сеть.

Узнать больше о требованиях отбора и подать заявку на получение гранта можно по ссылке.