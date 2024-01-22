Еврокомиссия пойдет на запрет импорта украинской агропродукции – какие страны в перечне

Протесты аграриев, охвативших соседей Украины, сделали свое дело. Еврокомиссия готова изменить свою позицию, которая раньше была непоколебима.

Еврокомиссия меняет свою позицию

Уже к концу текущей недели Еврокомиссия готова сообщить об изменениях, внесенных в торговое законодательство ЕС. Они направлены на то, чтобы получить возможность вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

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Как сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, речь идет не обо всей территории Европы, но только о соседних с Украиной странах. С изменениями в законодательстве Брюссель сможет накладывать эмбарго на импорт украинской продукции, если местный рынок страны будет переполнен.

Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это введение защитных мер для конкретных стран,

– заявил он.

Ранее министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии попросили ЕС закрыть их рынки для продукции из Украины. Сначала Еврокомиссия категорически отказывалась идти на такой шаг, но массовые протесты и блокировка границ заставили еврочиновников пересмотреть свое решение.

По мнению Домбровскиса, проблема возникла из-за того, что экспорт продукции из Украины происходит неравномерно. В результате рынки некоторых стран пострадали больше из-за скачка предложения.

Домбровскис отметил, что распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции происходит неравномерно. Также в ЕС рассматривают квоты на мясо, сахар и яйца из Украины, но решения еще нет.

Изменения в законодательстве ЕС по импорту из Украины должны действовать до июня 2025 года. Украина всегда была открыта для переговоров и предлагала введение лицензирования на свою продукцию, однако этого соседям оказалось мало.