ЕС помогает российской армии: что известно о торговых отношениях России и Европы

Недавняя находка украинских защитников повергла общество в шок. Оказалось, что значительное количество российских военных имеют обувь, изготовленную из европейских материалов.

Откуда у россиян европейская фурнитура

Согласно расследованию журналистов, европейские производители обуви активно сотрудничают с россиянами. А именно с фирмами: "Юничел", "Фарадей", "Искож" и "Донобувь".

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В 2022 году предприятие "Фарадей" получило не менее 6 заказов от Министерства внутренних дел России на изготовление обуви. Общая сумма этих сделок составила 50 миллионов долларов.

Чтобы изготовить сапоги, "Фарадей" закупили кожу и фурнитуру у европейских производителей:

Conceria Cervinia – Италия;

Jakob Keck Chemie – Германия;

Salamander Sps – Германия.

Интересно, что "Донобувь" также закупает материалы в Salamander Sps. Компания "Искож" купила у немецкого производителя мощный электрогенератор стоимостью 700 тысяч долларов и у испанского Celme оборудование для производства резиновой подошвы за 400 тысяч долларов.

В общей сложности российские предприятия приобрели у европейских поставщиков продукцию, в течение 2023 года, на сумму 4,1 миллиона долларов. Нужно понимать, что согласно действующему законодательству производства из Европы ничего не нарушают. Нынешние санкции никак не ограничивают закупку россиянами качественных європейских материалов для изготовления обуви, в частности кожи, резины или фурнитуры.