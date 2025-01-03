Глава итальянской оборонной компании хочет создать европейских оружейных "гигантов"

Роберто Чинголани, генеральный директор итальянской оборонной компании "Леонардо", выступил за усиление сотрудничества в европейском оборонном секторе.

Европейские оборонные компании планируют сотрудничество

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление чиновника в интервью Süddeutschen Zeitung.

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По словам Чинголани, несмотря на то, что европейские компании являются большими, они не могут идти в ногу с американскими компаниями. Поэтому Leonardo предлагает создать "европейских гигантов".

"Мы хотим способствовать созданию альянсов в европейской оборонной промышленности", – сказал он.

Также Чинголани раскритиковал недостаточную эффективность расходов на национальную оборону в Европе.

Справочно. Leonardo – одна из крупнейших оборонных компаний в мире с более чем 50 тысячами сотрудников и оборотом более 15 миллиардов евро.