Ужесточение требований к Украине: почему Евросоюз хочет изменить условия "транспортного безвиза"
Источник:European Commission
Во вторник Еврокомиссия выступила с предложением продления соглашения по автомобильным перевозкам с Украиной. Однако, она планирует внести определенные изменения в соглашение.
Обновление соглашения с Украиной
Как отметили в ЕК, предложения включают обновление соглашения с Украиной "с целью улучшения его практической реализации и правоприменения, сохраняя при этом его цели и сферу действия".
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Комиссия заявила, что решила изменить соглашение с Украиной "на основе обмена мнениями с государствами-членами, Украиной и заинтересованными сторонами".
При этом также было отмечено, что соглашение было очень положительным как для ЕС, так и для Украины, позволив значительно увеличить их экспорт на рынки друг друга.
Что известно о соглашении "транспортного безвиза"Изначально соглашение было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Такое же соглашение было подписано с Молдовой. Договоренности предоставляют двусторонние транспортные права украинским, молдавским и европейским перевозчикам на территории друг друга.
Какие изменения предлагает ЕК
Как отметили в Еврокомиссии, что продление соглашения по крайней мере до конца 2025 года поможет обезопасить цепи поставок.Важно! Традиционные транспортные маршруты в регионе нарушены или закрыты из-за захватнической войны России против Украины и недоступность Черного моря как традиционного торгового пути.
Поэтому, изменения, которые предлагает Еврокомиссия, являются следующими:
- Сделать обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозка осуществляется в соответствии с соглашением;
- Сделать обязательным наличие специальных документов, которые удостоверяют, что операция без груза непосредственно связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует соглашение;
- Усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии;
- Добавить новое защитное предостережение: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом регионе.