Сработали санкции: фармацевтический гигант из Японии немедленно уходит с российского рынка

Отток иностранного капитала с рынка оккупантов начинает набирать большие обороты. Риски от работы с агрессором становятся выше даже самых оптимистичных прогнозов доходов.

Россияне сообщают о том, что японский конгломерат Takeda будет продавать свой фармацевтический завод в Ярославле. Покупателем должен стать крупнейший производитель антибиотиков на рынке окупантов "Р-фарм", которым владеет олигарх Алексей Репик.

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Источники, близкие обеим компаниям, утверждают, что переговоры уже на этапе обсуждения цены сделки. Takeda пытается выручить хоть что-то приближенное к рыночной стоимости объекта, но угроза санкционных ограничений побуждает японцев не переводить переговоры в длительный процесс.

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Стоимость завода Takeda в России составляет около 10 миллиардов рублей, компания хочет получить хотя бы половину из этой суммы. Интерес к объекту "Фармстандарта" Виктору Харитонину может повлиять на переговоры.

Мощность завода – 90 миллионов ампул и 3 миллиарда таблеток в год. Здесь делают препараты для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваний.