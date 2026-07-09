Под ударом России оказался склад "Филипп Моррис": исчезнут ли сигареты с полок магазинов

8 июля ракетная атака России уничтожила склад готовой продукции Philip Morris в Киеве. Компания рассказала, почувствуют ли покупатели перебои с поставками и как удалось наладить ситуацию.

Будет ли дефицит сигарет "Филипп Моррис"

Компании удалось перестроить логистику, чтобы избежать дефицита табачных изделий. Об этом сообщил коммерческий директор "Филипп Моррис в Украине" Михаил Мюллер, пишет "РБК-Украина".

По словам Муллера, после начала полномасштабного вторжения Philip Morris вложила средства в создание новой системы поставок: десять собственных складов, а также дополнительные логистические площадки партнеров-дистрибьюторов. Благодаря этому производитель сигарет больше не зависит от одного крупного склада:

если один из логистических центров выходит из строя, маршруты поставок можно быстро изменить без существенного влияния на работу.

Тем временем можно перенастроить логистику.

При этом в торговых сетях и у партнеров уже сформированы достаточные запасы продукции. Именно поэтому в Philip Morris уверяют, что покупатели не должны столкнуться с дефицитом сигарет или задержками поставок.

Таким образом, если ситуация не ухудшится из-за новых масштабных атак на инфраструктуру, перебоев с поставками в ближайшее время не прогнозируется.

Известно, что также в этот день во время обстрела Киева пострадали здания складов с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами в Деснянском и Святошинском районах.

К слову, в январе 2026 года Россия нанесла ракетный удар по фабрике Philip Morris в Харькове. По предварительным данным, убытки от ракетного удара по складу "Филип Моррис Украина" составляют 16 миллионов долларов

Харьковская фабрика Philip Morris в Украине остается остановленной с 24 февраля 2022 года. В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. На работу на новой фабрике были переведены 250 сотрудников харьковской фабрики.