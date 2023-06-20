Philip Morris готов инвестировать 30 миллионов в производство сигарет в Украине
Источник:mind.ua
В скором времени в Украине может появиться новый завод Philip Morris. Он будет расположен во Львовской области.
Американская компания Philip Morris International готова к большим инвестициям в украинский рынок. Уже в текущем году планируется начало подготовительных работ по строительству нового завода.
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Зачем Philip Morris завод в Украине
Как сообщили в компании, запуск нового производства на Львовщине нуждается в инвестициях в 30 миллионов долларов. Этот шаг предполагает выполнение следующих задач:
- полное удовлетворение внутреннего спроса;
- создание сотен рабочих мест;
- поддержать экономический рост Украины.
Первый – подготовительный – этап строительства начнут уже в июле. Если все пойдет по графику, то запуск завода состоится в первом квартале 2024 года.
На новой фабрике будут работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия Филипп Моррис,
– заявили в компании.
Напомним, Philip Morris вошел в список лучших работодателей Украины после полномасштабного вторжения российских оккупантов.