Philip Morris готов инвестировать 30 миллионов в производство сигарет в Украине

В скором времени в Украине может появиться новый завод Philip Morris. Он будет расположен во Львовской области.

Американская компания Philip Morris International готова к большим инвестициям в украинский рынок. Уже в текущем году планируется начало подготовительных работ по строительству нового завода.

Читайте также Украинский "Старлинк" снова выиграл суд у SpaceX Илона Маска: на кону была большая сумма денег

Зачем Philip Morris завод в Украине

Как сообщили в компании, запуск нового производства на Львовщине нуждается в инвестициях в 30 миллионов долларов. Этот шаг предполагает выполнение следующих задач:

полное удовлетворение внутреннего спроса;

создание сотен рабочих мест;

поддержать экономический рост Украины.

Работа, встречи, поездки на природу – отныне не нужно выбирать между представительской внешностью и мощностью, ведь соы выбираете все это плюс самое важное – комфорт и безопасность для каждого члена вашей семьи. Этот флагманский кроссовер объединил самые современные системы водительской помощи, высокую мощность и тщательно продуманный интерьер. Модель оснащена LED-фарами, системой Side Assist и полным приводом, чтобы беспрепятственно прокладывать себе и близким дорогу туда, где вас ждут новые открытия.

Первый – подготовительный – этап строительства начнут уже в июле. Если все пойдет по графику, то запуск завода состоится в первом квартале 2024 года.

На новой фабрике будут работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия Филипп Моррис,

– заявили в компании.

Напомним, Philip Morris вошел в список лучших работодателей Украины после полномасштабного вторжения российских оккупантов.