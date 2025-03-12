Украинский бизнес получил финансирование на 1,6 миллиарда евро: конкурс заявок открыли
- Евросоюз объявил конкурс для банков на кредитование украинского малого и среднего бизнеса, общая сумма финансирования составляет 1,6 миллиарда евро.
- Программа предоставляет приоритеты бизнесам в пострадавших регионах и тем, которые поддерживают социально уязвимые категории, с целью модернизации и восстановления предприятий.
Руководящий совет инвестиционного механизма Евросоюза Ukraine Investment Framework (UIF) объявил о старте конкурса заявок для банков, которые будут кредитовать микро-, малые и средние предприятия (МСП) в Украине.
Кредитование малого и среднего бизнеса
Общая сумма финансирования составляет 1,6 миллиарда евро, из которых 1,4 миллиарда евро предоставлены в виде кредитных гарантий, а 200 миллионов евро – в форме грантов и технической помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
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Какие условия участия в программе
Программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, предоставляя доступ к финансированию с меньшими залоговыми требованиями. Основные условия распределения средств следующие:
- Не менее 50% финансирования – для бизнесов в пострадавших регионах, компаний внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ветеранов или предприятий, которые нанимают представителей этих категорий.
- Не менее 75% средств предусмотрено для микро-, малых и средних предприятий (МСП), еще 25% – для категории МСП+.
- Дополнительная поддержка будет предоставлена компаниям, занимающихся разминированием.
- Не менее 50% финансирования должно быть направлено на капитальные инвестиции.
Обратите внимание. Чем больше предприятие поддерживает социально уязвимые категории населения, тем выше уровень гарантийного покрытия может получить банк.
До 60% грантовых средств будет направлено на бизнес-проекты, которые занимаются модернизацией производства, обеспечением энергетической безопасности и восстановлением предприятий, пострадавших от войны.
Как подать заявкуВ рамках конкурса международные финансовые организации (МФО) подадут свои предложения на финансирование, после чего их рассмотрят Европейская комиссия и правительство Украины. Ожидается, что новое финансирование для украинского бизнеса станет доступным во второй половине 2024 года.
Предприниматели уже сейчас могут обращаться к банкам-партнерам, чтобы узнать об условиях и подать заявку на финансирование. Сейчас участие в программе UIF принимают более 15 банков, среди которых:
- ПриватБанк
- Ощадбанк
- Укрэксимбанк
- Укргазбанк
- Райффайзен Банк
- УкрСиббанк
- Кредобанк
- Банк Львов
Обратите внимание. Список банков может расширяться по мере реализации программы. Все условия участия – здесь.