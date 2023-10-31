Почти весь финский бизнес ушел из России: кто еще имеет дело с оккупантами

После начала полномасштабного вторжения финские предприниматели начали сворачивать сотрудничество с россиянами. Сейчас есть единичные случаи, когда компании из Финляндии продолжают поставлять товары в Россию.

Однозначная позиция финского бизнеса

Почти весь финский бизнес перестал работать с российскими оккупантами. По состоянию на сегодняшний день только 2% экспортных компаний из Финляндии продолжают поставлять товары в Россию.

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Соответствующие результаты показал опрос директоров экспортных компаний. К началу полномасштабного вторжения примерно 80% экспортных компаний Финляндии вели бизнес с Россией, но после 24 февраля 2022 г. их количество начало стремительно сокращаться.

18% компаний сообщили, что их пытались втянуть в попытки обойти санкции, наложенные на Россию. Особенно большое количество запросов финский бизнес получал из стран Центральной Азии.

Напомним, ЕС хочет передать Украине несколько миллиардов евро дивидендов, которые удалось заработать на замороженных активах россиян. Оккупанты решили прибегнуть к угрозам и заявили, что в свою очередь будут конфисковывать оставшиеся на их территории европейские активы или компании.