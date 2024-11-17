Космическая компания украинца уже стоит 2 миллиарда долларов: что она производит

Оценка компании Firefly Aerospace достигла 2 миллиардов долларов. Ее основатель украинский предприниматель Макс Поляков.

Удачный раунд

Космическая компания Firefly Aerospace закрыла серии D. Она сумела привлечь 175 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ain.ua.

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Благодаря этому оценка компании достигла 2 миллиардов долларов. Венчурная компания RPM Ventures, которая возглавила раунд, является новым инвестором для Firefly Aerospace. Это же касается GiantLeap Capital и Human Element.

На что потратят привлеченные деньги

Как говорится на сайте компании, деньги направят на расширение рынка с космическим аппаратом Elytra, а также расширение производства ракеты-носителя Alpha. Также планируют ускорить квалификацию оборудования для новых ракет, которые сейчас находятся на стадии разработки.

По мнению председателя правления Firefly Aerospace Кирка Конерта, 2025 год "переосмыслит отрасль и войдет в историю". Среди планов – высадить на Луну коммерческий посадочный модуль, компании уже готова начать первую миссию Blue Ghost в рамках инициативы NASA по коммерческим полетам на Луну.