Какие услуги могут оказывать ФЛП 1-й группы: полный перечень от налоговой службы

Налоговики обнародовали расширенный перечень из 40 видов бытовых услуг, которые имеют право предоставлять предприниматели, относящиеся к первой группе. Это поможет бизнесу четко соблюдать требования законодательства и избежать риска отмены "упрощенки".

Каковы особенности ФЛП 1-й группы

Первая группа упрощенной системы налогообложения создана исключительно для физических лиц без наемного персонала, сообщили в ГПСУ.

Основные направления деятельности для таких предпринимателей – розничная торговля с торговых мест на рынках или оказание бытовых услуг непосредственно населению. Среди важных требований также:

четкие финансовые ограничения – годовой лимит дохода составляет 167 размеров минимальной заработной платы, что в 2026 году равняется 1 444 049 гривен.

ежемесячная налоговая нагрузка – единый налог до 332,80 гривен, военный сбор до 864,70 гривен и минимальный ЕСВ в размере 1 902,34 гривен.

В сумме предприниматель платит около 3,1 тысячи гривен в месяц, а существенным преимуществом остается право работать без кассовых аппаратов.

Полный список услуг для первой группы ФЛП

Согласно статье 291 Налогового кодекса Украины, к разрешенным бытовым услугам относятся:

Изготовление обуви по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту обуви; Изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу; Изготовление изделий из кожи по индивидуальному заказу; Изготовление изделий из меха по индивидуальному заказу; Изготовление нижнего белья по индивидуальному заказу; Изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному заказу; Изготовление головных уборов по индивидуальному заказу; Дополнительные услуги по изготовлению изделий по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий; Изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту трикотажных изделий; Изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий; Изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий; Изготовление мебели по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту, реставрации и обновлению мебели; Изготовление плотницких и столярных изделий по индивидуальному заказу; Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту радио- и телевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры; Услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов; Услуги по ремонту часов; Услуги по ремонту велосипедов; Услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов; Изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту прочих предметов личного пользования, домашнего обихода и металлоизделий; Изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу; Услуги по ремонту ювелирных изделий; Прокат предметов личного пользования и бытовых товаров; Услуги по выполнению фоторабот; Услуги по обработке пленок; Услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий; Услуги по чистке и окрашиванию текстильных, трикотажных и меховых изделий; Обработка меховых шкур по индивидуальному заказу; Услуги парикмахерских; Ритуальные услуги; Услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством; Услуги домашней прислуги; Услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.

Правила и лимиты для других групп единого налога

Для предпринимателей во второй и третьей группах установлены иные условия по лимиту доходов и сумме уплаты сборов.

Вторая группа позволяет нанимать до 10 работников с годовым доходом до 7 211 598 гривен, но оказывать услуги разрешено только населению или другим плательщикам единого налога.

Третья группа предусматривает лимит до 10 091 049 гривен и ставку 5% или 3% с НДС, причем обязательное введение НДС для предпринимателей правительство отложило до апреля 2027 года.