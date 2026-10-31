С 1 ноября: какие налоги будут платить ФЛП 2-й группы в 2026 году

В этом году для физических лиц –предпринимателей первой и второй групп повысились максимальные ставки единого налога и фиксированного военного сбора. Ключевым фактором для пересмотра платежей стали новые социальные стандарты, заложенные в государственном бюджете на 2026 год.

Какие налоги должны платить ФЛП 2-й группы с ноября 2026 года

С начала года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос до 3 328 гривен, а минимальная заработная плата достигла 8 647 гривен, как сообщили в Государственной налоговой службе.

Для 2-й группы упрощенной системы максимальная ставка единого налога составляет 20% от минимальной зарплаты, что равно 1 729,40 гривны.

Обратите внимание! Точный размер ставки для конкретного предпринимателя утверждают местные советы – сельские, поселковые или городские – с учетом профиля его деятельности.

В то же время предпринимателям первой, второй и четвертой групп необходимо отдельно уплачивать военный сбор в фиксированном размере.

В 2026 году его ставка зафиксирована на уровне 10% от минимальной зарплаты. То есть ежемесячный платеж составляет 864,70 гривны.

Срок уплаты – ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца,

– подчеркнули в налоговой.

Следует также напомнить о действии повышенной ставки единого налога в размере 15%. Ее применяют к доходам, полученным за пределами разрешенных видов деятельности, в случае превышения годовых лимитов или при использовании запрещенных способов расчетов.

Напомним, что ФЛП также обязаны уплачивать единый социальный взнос. Средства должны поступить до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Минимальный платеж за месяц составляет 1 902,34 гривны. А за квартал необходимо уплатить 5 707,02 гривны.

За третий квартал нужно было оплатить до 20 октября, а за 4-й квартал – уже до 20 января 2027 года.