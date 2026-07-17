Внимание, ФЛП второй группы: когда можно лишиться "упрощенки"

ФЛП, относящиеся ко второй группе единого налога, пользуются одной из самых популярных систем упрощенного налогообложения в Украине. Однако у этой системы есть важное ограничение, за нарушение которого предусмотрены санкции.

С кем может работать ФЛП 2-й группы

Главное правило – ФЛП 2-й группы может оказывать услуги населению и плательщикам единого налога, пишет YANKIV.

Например, дизайнер, фотограф, бухгалтер, программист или репетитор, зарегистрированные во 2-й группе, могут оказывать услуги обычным гражданам или другим плательщикам по упрощенной системе налогообложения.

При этом не имеет значения, является ли заказчик ФЛП или юридическим лицом – важно, чтобы он имел статус плательщика единого налога.

С кем ФЛП 2-й группы работать не может

Запрещено оказывать услуги:

компаниям, работающим по общей системе налогообложения;

ФЛП на общей системе;

иностранным компаниям;

государственным органам и бюджетным учреждениям;

коммунальным предприятиям;

банкам и другим организациям, не являющимся плательщиками единого налога.

Именно сотрудничество с украинским бизнесом, работающим по общей системе, часто становится причиной проблем у предпринимателей. Все потому, что налоговая служба располагает информацией о выплатах предпринимателям со стороны компаний и может видеть, кто именно перечислил средства ФЛП.

Поэтому ситуация, когда предприниматель работает с компанией на общей системе, а затем объясняет это "обычным сотрудничеством с бизнесом", может закончиться претензиями контролирующих органов.

Не поможет даже изменение названия договора

Некоторые предприниматели пытаются обойти правила, называя работу не "услугой", а, например, выполнением работ или проектом. Однако это не меняет сути. Для налоговых органов важна не формулировка в договоре, а то, кто является фактическим заказчиком.

Также перед началом работы стоит проверить не только вид деятельности, но и статус клиента. Если заказчик – физическое лицо или плательщик единого налога, сотрудничество соответствует правилам второй группы. Если это другая категория – существует риск потери права на упрощенную систему налогообложения.

Какие существуют ограничения для ФЛП 3-й группы

Третья группа ФЛП остается одной из самых популярных среди украинских предпринимателей. Она подходит для большинства видов бизнеса – от ИТ и консалтинга до торговли, однако работать по упрощенной системе можно только при условии соблюдения требований Налогового кодекса.

Самое важное условие пребывания в третьей группе – не превысить установленный законом годовой лимит дохода. В 2026 году максимальный объем дохода составляет 10 091 049 гривен. Его рассчитали, исходя из минимальной зарплаты, действовавшей по состоянию на 1 января 2026 года – 8 647 гривен.