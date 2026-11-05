Каждый седьмой ФЛП открывается заново: почему бизнес не может работать без перерыва

В Украине растет число предпринимателей, которые после закрытия ФЛП вновь регистрируют собственное дело. За девять месяцев 2026 года было зарегистрировано более 30 тысяч таких регистраций, а их доля среди всех новых ФЛП составила примерно 14%.

Что происходит с регистрацией ФЛП

В настоящее время каждый седьмой новый ФЛП, который вновь появился в статистике, возвращается к ранее прекращенной деятельности,. Однако такие данные не обязательно свидетельствуют об активном росте предпринимательства, пояснила в комментарии 24 Канала директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Елена Нусинова.

По ее словам, такая тенденция может свидетельствовать о нестабильности доходов малого бизнеса и сокращении возможностей планировать работу на длительный период.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Мы привыкли оценивать развитие малого бизнеса по количеству новых регистраций. Но сегодня каждый седьмой новый ФЛП фактически является возвращением человека к предпринимательству.

Эксперт обратила внимание на то, что для многих предпринимателей работа перестала быть непрерывной. У человека могут быть заказы в течение нескольких месяцев, а затем он может остаться без клиентов и дохода на неопределенное время.

Среди причин такого положения:

сокращение потребительского спроса;

миграция населения и потеря части клиентов;

перебои с электроснабжением;

смена места ведения деятельности;

нестабильность заказов и доходов.

Особенно уязвимым остается микробизнес, который не имеет значительных финансовых резервов и зависит от текущего оборота.

Дополнительным фактором стали обязательные платежи. С 2025 года для многих предпринимателей вновь стали обязательными уплата ЕСВ, а для отдельных групп – военного сбора и единого налога, которые необходимо вносить независимо от фактического заработка.

Предприниматель не знает, будет ли у него доход в следующем месяце, но знает, какие расходы ему придется нести для сохранения своего статуса,

– пояснила Нусинова.

Поэтому закрытие ФЛП в периоды без заказов становится для украинцев едва ли не единственным способом ограничить финансовые потери.

Почему растет количество повторных регистраций

По оценке эксперта, доля повторных открытий ФЛП последовательно растет:

в 2023 году она составляла около 5%;

в 2025 году увеличилась до 10%;

а за девять месяцев 2026 года показатель достиг примерно 14%.

За этот период в Украине зарегистрировали более 222 тысяч ФЛП, из них около 30 тысяч регистраций были повторными.

Существенную роль в этом процессе сыграла цифровизация. Через "Дию" можно удаленно закрыть или открыть ФЛП, не тратя время на посещение государственных учреждений.

Но я бы не переоценивала роль цифровизации. Она объясняет, почему предпринимателям стало проще менять свой статус, но не объясняет, почему у них возникает такая потребность,

– подчеркнула Елена Нусинова.

Она связывает главную причину с ростом нестабильности доходов и необходимостью постоянно приспосабливать расходы к реальным возможностям заработка.

В то же время Елена Нусинова отмечает, что само количество открытых ФЛП не дает полного представления о состоянии предпринимательского сектора.

В целом я вижу в этой статистике две одновременные тенденции. Украинцы сохраняют готовность заниматься предпринимательством и возвращаются к нему даже после вынужденных перерывов. Но все большее количество повторных регистраций также может означать, что части малого бизнеса сложно обеспечивать непрерывную деятельность,

– подчеркнула эксперт.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года в Украине прекратили деятельность более 250 тысяч ФЛП, а средний срок работы предпринимателя составил 2 года и 4 месяца. Больше всего закрытий пришлось на торговлю.