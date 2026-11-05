Каждый седьмой ФЛП открывается заново: почему бизнес не может работать без перерыва
В Украине растет число предпринимателей, которые после закрытия ФЛП вновь регистрируют собственное дело. За девять месяцев 2026 года было зарегистрировано более 30 тысяч таких регистраций, а их доля среди всех новых ФЛП составила примерно 14%.
Что происходит с регистрацией ФЛП
В настоящее время каждый седьмой новый ФЛП, который вновь появился в статистике, возвращается к ранее прекращенной деятельности,. Однако такие данные не обязательно свидетельствуют об активном росте предпринимательства, пояснила в комментарии 24 Канала директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Елена Нусинова.
По ее словам, такая тенденция может свидетельствовать о нестабильности доходов малого бизнеса и сокращении возможностей планировать работу на длительный период.
Мы привыкли оценивать развитие малого бизнеса по количеству новых регистраций. Но сегодня каждый седьмой новый ФЛП фактически является возвращением человека к предпринимательству.
Эксперт обратила внимание на то, что для многих предпринимателей работа перестала быть непрерывной. У человека могут быть заказы в течение нескольких месяцев, а затем он может остаться без клиентов и дохода на неопределенное время.
Среди причин такого положения:
- сокращение потребительского спроса;
- миграция населения и потеря части клиентов;
- перебои с электроснабжением;
- смена места ведения деятельности;
- нестабильность заказов и доходов.
Особенно уязвимым остается микробизнес, который не имеет значительных финансовых резервов и зависит от текущего оборота.
Дополнительным фактором стали обязательные платежи. С 2025 года для многих предпринимателей вновь стали обязательными уплата ЕСВ, а для отдельных групп – военного сбора и единого налога, которые необходимо вносить независимо от фактического заработка.
Предприниматель не знает, будет ли у него доход в следующем месяце, но знает, какие расходы ему придется нести для сохранения своего статуса,
– пояснила Нусинова.
Поэтому закрытие ФЛП в периоды без заказов становится для украинцев едва ли не единственным способом ограничить финансовые потери.
Почему растет количество повторных регистраций
По оценке эксперта, доля повторных открытий ФЛП последовательно растет:
- в 2023 году она составляла около 5%;
- в 2025 году увеличилась до 10%;
- а за девять месяцев 2026 года показатель достиг примерно 14%.
За этот период в Украине зарегистрировали более 222 тысяч ФЛП, из них около 30 тысяч регистраций были повторными.
Существенную роль в этом процессе сыграла цифровизация. Через "Дию" можно удаленно закрыть или открыть ФЛП, не тратя время на посещение государственных учреждений.
Но я бы не переоценивала роль цифровизации. Она объясняет, почему предпринимателям стало проще менять свой статус, но не объясняет, почему у них возникает такая потребность,
– подчеркнула Елена Нусинова.
Она связывает главную причину с ростом нестабильности доходов и необходимостью постоянно приспосабливать расходы к реальным возможностям заработка.
В то же время Елена Нусинова отмечает, что само количество открытых ФЛП не дает полного представления о состоянии предпринимательского сектора.
В целом я вижу в этой статистике две одновременные тенденции. Украинцы сохраняют готовность заниматься предпринимательством и возвращаются к нему даже после вынужденных перерывов. Но все большее количество повторных регистраций также может означать, что части малого бизнеса сложно обеспечивать непрерывную деятельность,
– подчеркнула эксперт.
Напомним, за 11 месяцев 2025 года в Украине прекратили деятельность более 250 тысяч ФЛП, а средний срок работы предпринимателя составил 2 года и 4 месяца. Больше всего закрытий пришлось на торговлю.