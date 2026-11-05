Кожен сьомий ФОП відкривають повторно: чому бізнес не може працювати без перерв

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Що відбувається з реєстраціями ФОП

Наразі кожен сьомий новий ФОП, який знову з’явився у статистиці, знову повертається до раніше припиненої справи. Однак такі дані не обов’язково свідчать про активне зростання підприємництва, пояснила у коменарі 24 Каналу директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук Олена Нусінова.

За її словами, иака тенденція може говорити про нестабільність доходів малого бізнесу та скорочення можливостей планувати роботу на тривалий період.

Олена Нусінова Директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук Ми звикли оцінювати розвиток малого бізнесу за кількістю нових реєстрацій. Але сьогодні кожен сьомий новий ФОП фактично є поверненням людини до підприємництва.

Експертка звернула увагу, що для багатьох підприємців робота перестала бути безперервною. Людина може мати замовлення протягом кількох місяців, а потім залишитися без клієнтів і доходу на невизначений час.

Серед причин такого становища:

скорочення споживчого попиту;

міграція населення та втрата частини клієнтів;

перебої з електроенергією;

зміна місця ведення діяльності;

нестабільність замовлень і доходів.

Особливо вразливим залишається мікробізнес, який не має значних фінансових резервів і залежить від поточного обороту.

Додатковим фактором стали обов’язкові платежі. З 2025 року для багатьох підприємців знову стали обов'язковими сплата ЄСВ, а для окремих груп – військового збору та єдиного податку, які необхідно вносити незалежно від фактичного заробітку.

Підприємець не знає, чи матиме дохід наступного місяця, але знає, які витрати нестиме за збереження свого статусу– пояснила Нусінова.

Тому закриття ФОП у періоди без замовлень стає для українців чи не єдиним способом обмежити фінансові втрати..

Чому кількість повторних реєстрацій росте

За оцінкою експертки, частка повторних відкриттів ФОП послідовно зростає:

у 2023 році вона становила близько 5%;

у 2025 році збільшилася до 10%;

а за дев’ять місяців 2026 року показник сягнув приблизно 14%.

За цей період в Україні зареєстрували понад 222 тисячі ФОП, із них близько 30 тисяч реєстрацій були повторними.

Суттєву роль у цьому процесі відіграла цифровізація. Через "Дію" можна дистанційно закрити або відкрити ФОП, не витрачаючи час на відвідування державних установ.

Але я б не переоцінювала роль цифровізації. Вона пояснює, чому підприємцям стало простіше змінювати свій статус, але не пояснює, чому в них виникає така потреба– підкреслила Олена Нусінова.

Вона пов’язує головну причину зі зростанням нестабільності доходів і необхідністю постійно пристосовувати витрати до реальних можливостей заробітку.

Водночас Олена Нусінова наголошує, що сама кількість відкритих ФОП не дає повного уявлення про стан підприємницького сектору.

Загалом я бачу в цій статистиці дві одночасні тенденції. Українці зберігають готовність займатися підприємництвом і повертаються до нього навіть після вимушених перерв. Але дедалі більша кількість повторних реєстрацій також може означати, що частині малого бізнесу складно забезпечувати безперервну діяльність– наголосила експертка.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року в Україні припинили діяльність понад 250 тисяч ФОП, а середній термін роботи підприємця становив 2 роки та 4 місяці. Найбільше закриттів припало на торгівлю.