Какую ФЛП открыть мастеру маникюра: группы, КВЭД и налоги

Мастеру маникюра, планирующему работать на себя, необходимо определиться не только с регистрацией ФЛП, но и с системой налогообложения. Чаще всего для такой деятельности подходят первая или вторая группа единого налога, однако выбор зависит от того, будут ли наниматься работники и кто именно будет оплачивать услуги.

Какую группу ФЛП выбрать мастеру маникюра

Для мастера маникюра, который работает самостоятельно и предоставляет услуги физическим лицам, одним из вариантов является ФЛП 1-й группы единого налога, сообщает Государственная налоговая служба Украины. Она подходит предпринимателям, которые предоставляют бытовые услуги населению, не используют труд наемных работников и соблюдают установленные ограничения по доходу.

Обратите внимание! Государственная налоговая служба поясняет, что маникюр, педикюр и другие соответствующие услуги относятся к КВЭД 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты". Этот вид деятельности можно использовать, в частности, мастерам, работающим самостоятельно.

В 2026 году предельный годовой доход ФЛП 1-й группы составляет 1 444 049 гривен. Максимальная ставка единого налога – 332,80 гривен в месяц, однако конкретный размер платежа зависит от решения местной Рады. Кроме того, предусмотрен военный сбор в размере 864,70 гривны в месяц и минимальный ЕСВ – 1 902,34 гривны в месяц, если у предпринимателя нет законных оснований для освобождения от его уплаты.

Другой вариант – ФЛП 2-й группы единого налога. Он может быть более удобным для мастера, который планирует расширять деятельность, нанимать работников или работать не только с населением, но и с предпринимателями – плательщиками единого налога. Для второй группы разрешено иметь до 10 наемных работников, а годовой лимит дохода в 2026 году составляет 7 211 598 гривен.

Важно! Максимальная ставка единого налога для ФЛП 2-й группы в 2026 году составляет 1 729,40 гривны в месяц. Также необходимо уплачивать военный сбор в размере 864,70 гривны и минимальный ЕСВ в размере 1 902,34 гривны в месяц, если нет оснований для освобождения от уплаты. Как и для первой группы, фактическая ставка единого налога зависит от решения Рады.

Какой КВЭД нужен и когда стоит выбрать третью группу

Основной КВЭД для мастера маникюра – 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты". Согласно классификатору Госстата, он охватывает маникюр и педикюр, а также ряд других услуг в сфере красоты. Если предприниматель планирует предоставлять дополнительные услуги, стоит проверить, соответствуют ли они этому коду, и при необходимости добавить другие КВЭДы.

Обратите внимание! При этом выбор группы зависит не только от вида услуг. Если мастер планирует работать с юридическими лицами или предпринимателями, не являющимися плательщиками единого налога, стоит рассмотреть третью группу. Для второй группы существуют ограничения в отношении круга заказчиков услуг, тогда как третья группа позволяет работать с более широким кругом клиентов при условии соблюдения требований упрощенной системы.

В 2026 году для ФЛП 3-й группы без регистрации в качестве плательщика НДС ставка единого налога составляет 5 % от дохода. Если предприниматель является плательщиком НДС, ставка единого налога составляет 3 % от дохода. Дополнительно уплачивается военный сбор в размере 1% от дохода и ЕСВ за себя – по общим правилам. Годовой лимит дохода для третьей группы в 2026 году составляет 10 091 049 гривен.

Важно! Перед регистрацией мастеру следует определить, где он будет работать, кто будет его клиентами и планирует ли он нанимать персонал. Если это самостоятельная работа с населением без наемных работников, можно рассмотреть первую группу. Если нужна возможность нанимать команду или работать с плательщиками единого налога, подойдет вторая. А для работы с более широким кругом заказчиков может быть целесообразной третья группа.

Ранее мы писали, что предприниматели, работающие по упрощенной системе должны не только своевременно уплачивать единый налог, но и правильно указывать его сумму в отчетности. Даже если деньги поступили в бюджет в полном объеме, ошибка в декларации может стать основанием для финансовых санкций.