Яку групу ФОП обрати майстру манікюру

Для майстра манікюру, який працює самостійно та надає послуги фізичним особам, одним із варіантів є ФОП 1 групи єдиного податку, повідомляє Державна податкова служба України. Вона підходить підприємцям, які надають побутові послуги населенню, не використовують працю найманих працівників і дотримуються встановлених обмежень щодо доходу.

Зверніть увагу! Державна податкова служба пояснює, що манікюр, педикюр та інші відповідні послуги належать до КВЕД 96.02 "Надання послуг перукарнями та салонами краси". Цей вид діяльності можна використовувати, зокрема, майстрам, які працюють самостійно.

У 2026 році граничний річний дохід ФОП 1 групи становить 1 444 049 гривень. Максимальна ставка єдиного податку – 332,80 гривні на місяць, однак конкретний розмір платежу залежить від рішення місцевої ради. Крім того, передбачено військовий збір у розмірі 864,70 гривні на місяць та мінімальний ЄСВ – 1 902,34 гривні на місяць, якщо підприємець не має законних підстав для звільнення від його сплати.

Інший варіант – ФОП 2 групи єдиного податку. Він може бути зручнішим для майстра, який планує розширювати діяльність, наймати працівників або працювати не лише з населенням, а й із підприємцями – платниками єдиного податку. Для другої групи дозволено мати до 10 найманих працівників, а річний ліміт доходу у 2026 році становить 7 211 598 гривень.

Важливо! Максимальна ставка єдиного податку для ФОП 2 групи у 2026 році становить 1 729,40 гривні на місяць. Також потрібно сплачувати військовий збір у розмірі 864,70 гривні та мінімальний ЄСВ у розмірі 1 902,34 гривні на місяць, якщо немає підстав для звільнення. Як і для першої групи, фактична ставка єдиного податку залежить від рішення місцевої ради.

Який КВЕД потрібен і коли варто обрати третю групу

Основний КВЕД для майстра манікюру – 96.02 "Надання послуг перукарнями та салонами краси". За класифікатором Держстату, він охоплює манікюр і педикюр, а також низку інших послуг у сфері краси. Якщо підприємець планує надавати додаткові послуги, варто перевірити, чи відповідають вони цьому коду, та за потреби додати інші КВЕДи.

Зверніть увагу! Водночас вибір групи залежить не лише від виду послуг. Якщо майстер планує працювати з юридичними особами або підприємцями, які не є платниками єдиного податку, варто розглянути третю групу. Для другої групи існують обмеження щодо кола замовників послуг, тоді як третя група дає змогу працювати з ширшим колом клієнтів за умови дотримання вимог спрощеної системи.

У 2026 році для ФОП 3 групи без реєстрації платником ПДВ ставка єдиного податку становить 5% доходу. Якщо підприємець є платником ПДВ, ставка єдиного податку становить 3% доходу. Додатково сплачується військовий збір у розмірі 1% доходу та ЄСВ за себе – за загальними правилами. Річний ліміт доходу для третьої групи у 2026 році становить 10 091 049 гривень.

Важливо! Перед реєстрацією майстру варто визначити, де він працюватиме, хто буде його клієнтами та чи планує наймати персонал. Якщо це самостійна робота з населенням без працівників, можна розглядати першу групу. Якщо потрібна можливість наймати команду або працювати з платниками єдиного податку, підійде друга. А для роботи з ширшим колом замовників може бути доцільною третя група.

Раніше ми писали, що підприємці на спрощеній системі мають не лише вчасно сплачувати єдиний податок, а й правильно вказувати його суму у звітності. Навіть якщо гроші надійшли до бюджету в повному обсязі, помилка в декларації може стати підставою для фінансових санкцій.