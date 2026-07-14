Налоги можно не платить: кому из ФЛП предоставили льготы в июле 2026 года

Не все украинские предприниматели обязаны уплачивать налоги в полном объеме. Законодательство предусматривает ряд исключений, позволяющих отдельным категориям ФЛП не уплачивать единый налог, военный сбор или единый социальный взнос (ЕСВ).

Кто может не платить единый налог и военный сбор

Налоговый кодекс предусматривает несколько случаев, когда ФЛП, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут воспользоваться льготами, как предусмотрено законом " О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

1. ФЛП из зон боевых действий или оккупированных территорий

Предприниматели первой и второй групп, зарегистрированные на территориях активных боевых действий или временной оккупации, могут не уплачивать единый налог и военный сбор. Льгота действует до прекращения соответствующих обстоятельств.

2. Отпуск или длительная болезнь

ФЛП первой и второй групп имеют право один раз в год не уплачивать единый налог в течение одного календарного месяца во время официального отпуска или больничного. Для этого необходимо подтвердить нетрудоспособность документами из Электронного реестра листов нетрудоспособности.

3. Мобилизация или военная служба по контракту

Предприниматели, которые были мобилизованы или добровольно заключили контракт на прохождение военной службы, освобождаются от уплаты единого налога, военного сбора и ЕСВ на весь период службы. В качестве доказательства подойдет информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о мобилизации, заключении контракта или демобилизации.

Кто может не уплачивать ЕСВ

Отдельные категории предпринимателей также освобождаются от обязательной уплаты единого социального взноса за себя. Льгота распространяется на:

предпринимателей с инвалидностью любой группы;

пенсионеров;

членов фермерских хозяйств, являющихся пенсионерами или инвалидами;

наемных работников, если ЕСВ за них уже уплачивает работодатель;

ФЛП на общей системе налогообложения, не получавших дохода;

военнослужащих;

лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

предпринимателей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий;

граждан, находившихся в российском плену – в течение всего периода пребывания в неволе и еще шесть месяцев после освобождения.

К слову, уже сейчас украинское правительство готовит очередные изменения для физических лиц-предпринимателей. Реформа, вероятно, коснется второй и третьей групп ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Реформа не ограничится лишь изменениями для предпринимателей. Министерство финансов также работает над законопроектом об обновлении системы администрирования НДС. Реформа будет проходить в два этапа: сначала будут совершенствоваться механизмы контроля и борьбы со схемами уклонения от уплаты НДС, а после вступления Украины в ЕС будут вводиться европейские правила администрирования этого налога.