Одна ошибка – и штраф: что ФЛП стоит знать о лимите дохода и как его считать

Физическим лицам-предпринимателям, которые работают на упрощённой системе, стоит внимательно следить за своими доходами, он зависит от группы. Если превысить лимит, то вас могут лишить "упрощенки" и оштрафовать.

Какие лимиты для ФЛП в Украине?

Для каждой группы единого налога установлены четкие годовые ограничения, пишут "Новости. LIVE".

По правилам Налогового кодекса, в 2026 году действуют следующие предельные суммы дохода:

ФЛП 1 группы – до 1 444 049 гривен в год;

ФЛП 2 группы – до 7 211 598 гривен;

ФЛП 3 группы – до 10 091 049 гривен.

Если предприниматель зарабатывает больше разрешенного, придется заплатить 15% налога с суммы превышения. Кроме того, ФЛП могут перевести на другую группу или вообще на общую систему налогообложения.

Какая ошибка может стоить денег ФЛП?

Многие предприниматели уверены: если перейти на другую группу единого налога в течение года, лимит дохода якобы начинается "с чистого листа". Но это не так.

Например, предприниматель работал на 1 группе с начала года, а с апреля решил перейти на 2 группу, чтобы расширить деятельность. Это не значит, что с нового квартала он может заработать еще полный лимит второй группы.

На самом деле все доходы за год суммируются, независимо от того, на какой группе ФЛП находился в разные периоды.

При подаче декларации ФЛП обязан указать весь доход за год, подытожив заработок за все месяцы и за все группы, на которых работал. Главное правило – финальная сумма не должна превышать лимит той группы, на которой предприниматель находился по состоянию на 31 декабря.

