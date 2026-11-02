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Бизнес Актуальные новости ФЛП массово возвращаются: тысячи украинцев вновь открывают бизнес
2 ноября, 11:05
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ФЛП массово возвращаются: тысячи украинцев вновь открывают бизнес

Альбина Ковпак

Украинцы все чаще вновь регистрируют ФЛП после того, как ранее прекратили предпринимательскую деятельность. За неполные девять месяцев 2026 года доля таких регистраций достигла 14% – то есть примерно каждый седьмой ФЛП, открытый в этом году, уже имел опыт ведения бизнеса.

Сколько украинцев повторно регистрируют ФЛП

За девять месяцев 2026 года в Украине зафиксировали 30 033 повторные регистрации ФЛП. Это больше, чем за весь 2025 год, когда предприниматели повторно зарегистрировались 29 382 раза, пишет Опендатабот.

Речь идет о случаях, когда человек уже имел собственное дело, закрыл ФЛП, а впоследствии снова зарегистрировался. За последние три года доля таких регистраций заметно выросла:

  1. 2023 год – 5% повторных регистраций.
  2. 2024 год – доля выросла с 4,7% до 7% на фоне полноценной работы электронных сервисов для предпринимателей.
  3. 2025 год – 10%.
  4. 2026 год – уже 14% за неполный год.

Статистика открытия ФЛП / инфографика Опендатабот

Почему предприниматели вновь регистрируют ФЛП

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объясняет рост количества повторных регистраций несколькими факторами.

  • Первый – упрощение бюрократических процедур

С июня 2023 года прекратить деятельность ФЛП можно автоматически через портал "Дия", без участия государственного регистратора. А с ноября того же года услуга "е-Предприниматель" позволила оформлять регистрацию и выбирать систему налогообложения в рамках одного заявления. 2024-й стал первым полным годом работы обоих сервисов.

  • Второй – расходы на содержание бизнеса

С 1 января 2025 года содержание ФЛП без дохода обходится более чем в 30 тысяч гривен в год из-за уплаты единого социального взноса и военного сбора. Поэтому некоторые предприниматели закрывают бизнес на период простоя, а когда появляется необходимость работать снова – регистрируются повторно.

  • Третий – возможность оптимизировать налоги

Повторная регистрация может стать способом перехода на более низкую ставку единого налога в другой громаде. По словам Гетманцева, смена налогового адреса позволяет экономить только со следующего года и создает неопределенность в отношении уплаты единого налога.

Если государство обеспечило плательщику простую и легкую процедуру прекращения деятельности, и при этом у налоговой службы к плательщику нет вопросов, то это хорошо. Не вижу потенциальных "схем" в этой ситуации с прекращением деятельности, а затем новой регистрацией – ведь те, кто уклоняется от уплаты налогов, точно не желают проходить документальную проверку при прекращении деятельности. Конечно, и здесь возможно использование ФЛП в общеизвестных схемах дробления или подмены трудовой функции, но, на мой взгляд, доля таких случаев незначительна,
– говорит Гетманцев.

Один предприниматель открывал ФЛП восемь раз

Некоторые украинцы повторно регистрируют бизнес не один и даже не два раза. Рекорд принадлежит 25-летнему предпринимателю из Днепропетровской области, у которого восемь повторных регистраций в 2021, 2022 и 2024 годах. Его деятельность связана с недвижимостью и рекламой.

Еще четверо предпринимателей из Харьковской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей повторно открывали ФЛП по семь раз. Сферы их деятельности разнообразны: от торговли на рынках и продуктового ритейла до программирования, дизайна, ремонта компьютеров и услуг в сфере здравоохранения.

Важно учитывать, что повторной регистрацией считается каждое открытие ФЛП человеком, который уже был предпринимателем. Первая регистрация в этот показатель не входит, а каждое последующее открытие засчитывается в тот год, когда оно произошло.

 