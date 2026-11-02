ФЛП массово возвращаются: тысячи украинцев вновь открывают бизнес

Украинцы все чаще вновь регистрируют ФЛП после того, как ранее прекратили предпринимательскую деятельность. За неполные девять месяцев 2026 года доля таких регистраций достигла 14% – то есть примерно каждый седьмой ФЛП, открытый в этом году, уже имел опыт ведения бизнеса.

Сколько украинцев повторно регистрируют ФЛП

За девять месяцев 2026 года в Украине зафиксировали 30 033 повторные регистрации ФЛП. Это больше, чем за весь 2025 год, когда предприниматели повторно зарегистрировались 29 382 раза, пишет Опендатабот.

Речь идет о случаях, когда человек уже имел собственное дело, закрыл ФЛП, а впоследствии снова зарегистрировался. За последние три года доля таких регистраций заметно выросла:

2023 год – 5% повторных регистраций. 2024 год – доля выросла с 4,7% до 7% на фоне полноценной работы электронных сервисов для предпринимателей. 2025 год – 10%. 2026 год – уже 14% за неполный год.

Статистика открытия ФЛП / инфографика Опендатабот

Почему предприниматели вновь регистрируют ФЛП

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объясняет рост количества повторных регистраций несколькими факторами.

Первый – упрощение бюрократических процедур

С июня 2023 года прекратить деятельность ФЛП можно автоматически через портал "Дия", без участия государственного регистратора. А с ноября того же года услуга "е-Предприниматель" позволила оформлять регистрацию и выбирать систему налогообложения в рамках одного заявления. 2024-й стал первым полным годом работы обоих сервисов.

Второй – расходы на содержание бизнеса

С 1 января 2025 года содержание ФЛП без дохода обходится более чем в 30 тысяч гривен в год из-за уплаты единого социального взноса и военного сбора. Поэтому некоторые предприниматели закрывают бизнес на период простоя, а когда появляется необходимость работать снова – регистрируются повторно.

Третий – возможность оптимизировать налоги

Повторная регистрация может стать способом перехода на более низкую ставку единого налога в другой громаде. По словам Гетманцева, смена налогового адреса позволяет экономить только со следующего года и создает неопределенность в отношении уплаты единого налога.

Если государство обеспечило плательщику простую и легкую процедуру прекращения деятельности, и при этом у налоговой службы к плательщику нет вопросов, то это хорошо. Не вижу потенциальных "схем" в этой ситуации с прекращением деятельности, а затем новой регистрацией – ведь те, кто уклоняется от уплаты налогов, точно не желают проходить документальную проверку при прекращении деятельности. Конечно, и здесь возможно использование ФЛП в общеизвестных схемах дробления или подмены трудовой функции, но, на мой взгляд, доля таких случаев незначительна,

– говорит Гетманцев.

Один предприниматель открывал ФЛП восемь раз

Некоторые украинцы повторно регистрируют бизнес не один и даже не два раза. Рекорд принадлежит 25-летнему предпринимателю из Днепропетровской области, у которого восемь повторных регистраций в 2021, 2022 и 2024 годах. Его деятельность связана с недвижимостью и рекламой.

Еще четверо предпринимателей из Харьковской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей повторно открывали ФЛП по семь раз. Сферы их деятельности разнообразны: от торговли на рынках и продуктового ритейла до программирования, дизайна, ремонта компьютеров и услуг в сфере здравоохранения.

Важно учитывать, что повторной регистрацией считается каждое открытие ФЛП человеком, который уже был предпринимателем. Первая регистрация в этот показатель не входит, а каждое последующее открытие засчитывается в тот год, когда оно произошло.