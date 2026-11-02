ФОПи масово повертаються: тисячі українців повторно відкривають бізнес

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Скільки українців повторно відкривають ФОПи

За дев'ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 30 033 повторні реєстрації ФОП. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли підприємці повторно зареєструвалися 29 382 рази, пише Опендатабот.

Йдеться про випадки, коли людина вже мала власну справу, закрила ФОП, а згодом знову зареєструвалася. За останні три роки частка таких відкриттів помітно зросла:

2023 рік – 5% повторних реєстрацій. 2024 рік – частка зросла з 4,7% до 7% на тлі повноцінної роботи електронних послуг для підприємців. 2025 рік – 10%. 2026 рік – уже 14% за неповний рік.

Статистика відкриття ФОП / інфографіка Опендатабот

Чому підприємці знову реєструють ФОПи

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснює зростання кількості повторних реєстрацій кількома чинниками.

Перший – спрощення бюрократичних процедур

Із червня 2023 року припинити діяльність ФОП можна автоматично через портал Дія, без участі державного реєстратора. А з листопада того ж року послуга "е-Підприємець" дала змогу оформлювати реєстрацію та обирати систему оподаткування в межах однієї заяви. 2024-й став першим повним роком роботи обох сервісів.

Другий – витрати на утримання бізнесу

Із 1 січня 2025 року утримання ФОП без доходу обходиться у понад 30 тисяч гривень на рік через сплату єдиного соціального внеску та військового збору. Тому деякі підприємці закривають бізнес на період простою, а коли з'являється потреба працювати знову – реєструються повторно.

Третій – можливість оптимізувати податки

Повторна реєстрація може бути способом перейти на нижчу ставку єдиного податку в іншій громаді. За поясненням Гетманцева, зміна податкової адреси дає змогу заощаджувати лише з наступного року та створює невизначеність щодо сплати єдиного податку.

Якщо держава забезпечила платнику просту легку процедуру для припинення і при цьому до платника немає питань у податковій, то це добре. Не бачу потенційних „схем“ у цій ситуації з припиненням, а потім новою реєстрацією – адже ті, хто ухиляється, точно не мають бажання проходити документальну перевірку при припиненні. Звичайно, і тут може бути використання ФОП у загальновідомих схемах дроблення чи підміни трудової функції, але, на мою думку, частка таких випадків незначна– каже Гетманцев.

Один підприємець відкривав ФОП вісім разів

Деякі українці повторно реєструють бізнес не один і навіть не два рази. Рекорд належить 25-річному підприємцю з Дніпропетровщини, який має вісім повторних реєстрацій у 2021, 2022 та 2024 роках. Його діяльність пов'язана з нерухомістю та рекламою.

Ще четверо підприємців із Харківської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей повторно відкривали ФОПи по сім разів. Сфери їхньої діяльності різняться: від торгівлі на ринках і продуктового ритейлу до програмування, дизайну, ремонту комп'ютерів та послуг у сфері охорони здоров'я.

Важливо враховувати, що повторною реєстрацією вважається кожне відкриття ФОП людиною, яка вже була підприємцем. Перша реєстрація до цього показника не входить, а кожне наступне відкриття зараховують до року, коли воно відбулося.