ЕСВ можно не платить: кого касается и могут ли лишить пенсии

В марте прошлого года правительство разрешило не платить ЕСВ для предпринимателей и ввело еще ряд льгот. Однако, платя ЕСВ, украинцы накапливали себе страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию.

Соответственно, те предприниматели, которые перестали платить ЕСВ – не накапливают страховой стаж. Стоит отметить, что в этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно накопить не менее 30 лет страхового стажа.

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На сколько освободили от уплаты ЕСВ

Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии 24 Каналу напомнил, что ФЛП и 1 и 2 группы, начиная с 1 апреля 2022 года, имеют право не платить единый налог и эта льгота будет действовать до момента окончания военного положения.

Но если возможность платить есть, Михаил рекомендует платить, ведь сейчас для нашей страны это важно как никогда раньше. Кроме того, все предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ, начиная с 1 марта и еще 12 месяцев после окончания военного положения.

Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов Поэтому де-факто предприниматели 1 и 2 группы сейчас вообще могут не платить налоги. Предприниматели же 3-й группы будут платить единый налог только в том случае, если будут получать доход.

Смокович отмечает, что эти увольнения и упрощения идут без всяких условий. То есть ФЛП может дальше продолжать работать, может продолжать получать доход и все равно пользоваться вышеупомянутыми льготами.

ЕСВ за мобилизованного работника

Также отменили штрафы за несвоевременную уплату ЕСВ. Еще 90 дней с момента окончания военного положения будет возможность оплатить ЕСВ без каких-либо штрафов и пени.

Предприниматели, которые были мобилизованы, могут не платить ЕСВ за себя, при чем получать начисление страхового стажа, ведь ЕСВ за них платит государство,

– объясняет бухгалтер.

Также мобилизованные ФЛП могут не представлять отчетность. Однако для этого им следует обратиться в налоговую службу по месту регистрации и предоставить копию военного билета или другого документа из центра комплектования, в котором указаны сведения о мобилизации.

Сделать это можно либо сразу после мобилизации, либо в течение 10 дней после демобилизации (лечение/реабилитации).