Застройщик купил историческое здание в центре Киева: сколько миллионов выторговал Фонд госимущества

Фонд госимущества продолжает передавать неприбыльное имущество в частные руки. Это наполняет бюджет миллионами гривен и позволяет избежать неэффективных расходов на содержание и функционирование этих объектов.

Удачная приватизация

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Новогоголовское" перешел в частные руки. В аукционе в системе "Прозорро.Продажи" приняли участие 2 участника, сообщает ФГИУ.

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Стартовая цена была на уровне 41,5 миллиона гривен, а в ходе торгов выросла до 51,1 миллиона. Победный лот принадлежит компания "Строитель-П" из Днепра. Застройщик возводил ЖК Sherwood в Киеве и десяток жилых комплексов в Днепре.

Также победитель заплатит 10,2 миллиона гривен НДС, поэтому в бюджет должны поступить 61,3 миллиона гривен.

Что известно об объекте

Историческое здание и гараж расположены в центре Киева, в Шевченковском районе. Рядом – Национальный цирк и гуманитарный корпус Украинского государственного университета имени Драгоманова.

Впрочем, дом на Гоголевской, 7 не в реестре памятников, а приватизационные условия не предусматривают его сохранения. Он построен на рубеже XIX-XX веков в стиле модерн. Ранее здесь были дирекция народных училищ Киевской губернии, а в 20-х годах XX века действовала трудовая школа №63. Затем дом был на балансе издательства "Высшая школа".