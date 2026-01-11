Более 250 тысяч ФЛП исчезли за год: что происходит с бизнесом в Украине и как его спасти

В 2025 году в Украине заметно возросло количество закрытых бизнесов. Причины разные – от изменения деятельности владельцев до роста расходов. Впрочем, спасти предпринимательскую деятельность все же можно, а именно благодаря изменению бизнес-модели, акценту на самых преданных клиентов и другим факторам.

Сколько бизнесов прекратили свою деятельность за 2025 год?

По данным Опендатабот, за 11 месяцев 2025 года в Украине прекратили работу более 250 тысяч предпринимателей. Только на Киев пришелся каждое 8-е закрытое ФЛП.

В 2025 году в столице Украины прекратили деятельность почти 32,5 тысячи ФЛП. На втором месте – Днепропетровская область, где закрыли 22,6 тысячи ФЛП.

Меньшие показатели в таких областях: в Харьковской – 20,5 тысячи ФЛП, Одесской – 18,7 тысячи, Львовской – 16,5 тысячи.

Как отмечает для 24 Канала маркетолог Наталья Головачко, закрытие бизнесов сейчас стало массовым явлением, а не единичными случаями.

Статистика свидетельствует, что в 2025 году прекратили деятельность на 11% больше предпринимателей, чем в 2024 году. Эта волна затрагивает разные регионы: в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов, во Львове – около 50. Более трети всех прекращений деятельности составляет розничная торговля.

Эксперт объясняет, что среди причин такого массового закрытия есть как падение спроса и платежеспособности, так и кадровый голод.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv Из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли.

А еще один фактор влияния – это то, что в результате мобилизации и миграции бизнесы испытывают дефицит работников.

Почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец добавляет, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.

Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходов на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И, учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.

В исследованиях мы видим не только прямое влияние войны, но и изменение психологии потребителя: короткий горизонт планирования, большую осторожность в расходах, переоценку приоритетов. Если продукт не имеет четкой ценности или бренд не соответствует новым ожиданиям, риск закрытия растет значительно быстрее, – замечает госпожа Анастасия.

Как можно спасти бизнес от закрытия?

Клиент-партнер Анастасия Ямелинец объясняет, что самыми успешными являются те бизнесы, которые понимают, где именно клиент принимает решение – онлайн, офлайн или в смешанной модели – и строят коммуникацию соответственно.

Важную роль играют данные о повторных покупках, триггеры выбора и барьеры – без этого инвестиции в маркетинг становятся хаотичными, – говорит госпожа Анастасия.

А Головачко добавляет, что в кризис при правильном подходе можно удержать бизнес на плаву. Надо придерживаться определенных правил:

Доработайте продукт или услугу

Сначала надо понять, какие на самом деле потребности у потребителей, а затем подстроить его производство. К примеру: пекарня в спальном районе долгое время не могла выйти на плановые продажи, хотя качество выпечки было высоким.

После простого исследования клиентов выяснилось, что основная аудитория – жители района, которые идут на работу или возвращаются с утренней пробежки.

Но проблема была не в продукте, а в режиме работы: пекарня открывалась в 9:00, тогда как потенциальные покупатели были готовы покупать круассаны в промежутке 7:00 – 8:30. После изменения графика на утреннее открытие продажи выросли без дополнительных затрат на рекламу, – комментирует госпожа Наталья.

Выясните, где клиент ищет решение

Это может быть как Instagram и Google, так и GPT. После того как бизнес это выяснит, стоит инвестировать в оптимизацию и продвижение того или иного направления. Но, когда бюджет распределяют понемногу везде, это менее эффективно.

Удержите самых ценных клиентов

Дело в том, что в большинстве бизнесов по классическому правилу Парето 20% клиентов приносят до 80% дохода, говорит Наталья Головачко.

Среди примеров можно привести такой: в частном медицинском центре во время спада записей выяснили, что около трети пациентов формируют основной объем дохода. И это семьи, которые регулярно проходят обследования, ведут детей, родителей и обращаются повторно.

Вместо того чтобы увеличивать расходы на рекламу первичных обращений, клиника ввела персональные напоминания о профилактических осмотрах и понятные пакеты услуг для всей семьи, – подчеркивает специалист.

То есть клиника добавила не скидки, а эмоциональный сервис: человеческое отношение и ощущение заботы вместо формальности Viber-рассылок. Это дало лучший эффект, чем дорогостоящая рекламная кампания в соцсетях.

Что свидетельствует о том, что спасти бизнес уже не удастся?

Анастасия Ямелинец говорит, что критическая черта для бизнеса наступает тогда, когда исследования фиксируют структурную проблему: продукт не соответствует ожиданиям, цена не воспринимается как справедливая, а бренд не имеет четкой роли в категории.

А к первым тревожным сигналам входят: падение повторных покупок, рост стоимости привлечения клиента, снижение среднего чека и увеличение доли "одноразовых" клиентов, – объясняет госпожа Анастасия.

Но на этом этапе, добавляет Ямелинец, еще можно действовать: сокращать ассортимент, фокусироваться на самых прибыльных сегментах, пересматривать позиционирование, работать с лояльной аудиторией.

Здесь ключевое – скорость решений. Чем дольше бизнес игнорирует сигналы в данных, тем меньше инструментов остается, заключает эксперт.

Наталья Головачко говорит, что бизнес не спасти, если он уже начал работать в минус, а выручка не покрывает всех расходов.

Даже реклама не спасет, ведь если товар или услуга не нужны клиенту, то она привлечет внимание разве только разово, – говорит маркетолог Головачко.

К тревожным сигналам в предпринимательской деятельности, кроме спада выручки, по словам Натальи, входят также:

Снижение лояльности

Клиенты не возвращаются, – значит, продукт перестал попадать в их реальные потребности, даже если когда-то работал.

Реклама не окупается

Бюджеты растут, заявок меньше, а каждый новый клиент обходится дороже предыдущего – маркетинг начинает работать против бизнеса.

Примеры бизнесов, прекративших работу в конце 2025 года

В конце 2025 года появилось немало сообщений в соцсетях от малого и среднего бизнеса о завершении или паузе в работе. В то же время обстоятельства прекращения деятельности были разными и зависели как от личных решений владельцев, так и от экономических условий или дальнейших трансформаций бизнеса.