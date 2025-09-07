Всем ФЛП нужно иметь первичные документы. При этом роль такой документации определяется системой налогообложения и видом деятельности предпринимателя.

Как ФЛП может не получить штраф?

Чтобы не получить штраф, ФЛП должен проверить наличие всех первичных документов, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог юриста Богдана Янкива.

Первичные документы – это основа ведения учета любого предпринимателя. Многие ФЛП недооценивают важность правильного документооборота, что может привести к серьезным штрафам и проблемам с контролирующими органами,

– отмечает Богдан.

Обратите внимание! Проверку документов ФЛП могут осуществлять многие органы. В частности, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и налоговая.

Как отмечает Минфин, есть перечень основных типов первичных документов, среди них стоит выделить:

таможенные декларации для товаров, которые были завезены из-за границы;

транспортные документы, необходимые для фиксации перевозок;

накладные, которые подтверждают закупку товаров и так далее.

Какой штраф могут получить предприниматели, которые не имеют первичных документов?

По состоянию на сейчас, "стандартный" штраф для ФЛП – 1 020 гривен. Однако эта сумма может быть значительно больше, в частности, из-за реализации рискованных групп товаров.

Штрафы за отсутствие первички варьируются от умеренных до катастрофических. Для обычных товаров это 1 020 гривен. Однако для рискованных товаров штраф 100% от стоимости может снизить всю рентабельность бизнеса,

– отмечает юрист.

Что нужно знать украинским бизнесменам сейчас?