Усім ФОПам потрібно мати первинні документи. Водночас роль такої документації визначається системою оподаткування та видом діяльності підприємця.

Як ФОП може не отримати штраф?

Аби не отримати штраф, ФОП має перевірити наявність усіх первинних документів, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог юриста Богдана Янківа.

Первинні документи – це основа ведення обліку будь-якого підприємця. Багато ФОП недооцінюють важливість правильного документообігу, що може призвести до серйозних штрафів та проблем з контролюючими органами,

– зазначає Богдан.

Зверніть увагу! Перевірку документів ФОП можуть здійснювати багато органів. Зокрема, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та податкова..

Як зазначає Мінфін, є перелік основних типів первинних документів, серед них варто виділити:

митні декларації для товарів, які були завезені з-за кордону;

транспортні документи, необхідні для фіксації перевезень;

накладні, які підтверджують закупівлю товарів тощо.

Який штраф можуть отримати підприємці, які не мають первинних документів?

Станом на зараз, "стандартний" штраф для ФОП – 1 020 гривень. Проте, ця сума може бути значно більша, зокрема, через реалізацію ризикованих груп товарів.

Штрафи за відсутність первинки варіюються від помірних до катастрофічних. Для звичайних товарів це 1 020 гривень. Однак для ризикованих товарів штраф 100% від вартості може знизити всю рентабельність бізнесу,

– зазначає юрист.

Що потрібно знати українським бізнесменам зараз?