Яку страхову програму запустить уряд?

Відшкодування буде здійснюватись за рахунок Експортно-кредитного агентства (ЕКА), повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Для цього треба прийняти невеличкі поправки до статусу ЕКА в закон та рішення на рівні КМ про бюджетну програму. Видатки помірні.

Ця програма загалом складатиметься з 2 частин:

Перша частина – передбачає відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях коштом ЕКА.

Зверніть увагу! Компенсація здійснюватиметься лише через подачу відповідної заяви.

Друга частина – система страхування від військових ризиків на "інших територіях".

Як зазначає Гетманцев, страхування для територій, які не є прифронтовими відбуватиметься через "бюджетну компенсацію частини страхової премії". Таким чином цей інструмент має стати доступним для бізнесу та громадян.

