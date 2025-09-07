Як ФОП може не отримати штраф?

Аби не отримати штраф, ФОП має перевірити наявність усіх первинних документів, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог юриста Богдана Янківа.

Первинні документи – це основа ведення обліку будь-якого підприємця. Багато ФОП недооцінюють важливість правильного документообігу, що може призвести до серйозних штрафів та проблем з контролюючими органами,

– зазначає Богдан.

Зверніть увагу! Перевірку документів ФОП можуть здійснювати багато органів. Зокрема, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та податкова..

Як зазначає Мінфін, є перелік основних типів первинних документів, серед них варто виділити:

митні декларації для товарів, які були завезені з-за кордону;

транспортні документи, необхідні для фіксації перевезень;

накладні, які підтверджують закупівлю товарів тощо.

Який штраф можуть отримати підприємці, які не мають первинних документів?

Станом на зараз, "стандартний" штраф для ФОП – 1 020 гривень. Проте, ця сума може бути значно більша, зокрема, через реалізацію ризикованих груп товарів.

Штрафи за відсутність первинки варіюються від помірних до катастрофічних. Для звичайних товарів це 1 020 гривень. Однак для ризикованих товарів штраф 100% від вартості може знизити всю рентабельність бізнесу,

– зазначає юрист.

Що потрібно знати українським бізнесменам зараз?