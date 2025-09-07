Чи буде штраф за нерозмитнений транспортний засіб?

Відповідно до положень статті 481 Митного кодексу України, встановлена відповідальність за перевищення терміну щодо ввезення транспортних засобів, передає 24 Канал.

Крім того, потрібно врахувати те, що автівки на іноземній реєстрації можуть перебувати в Україні у режимі транзиту або ж у режиму тимчасового ввезення.

Перевищення термінів режиму транзиту тягне за собою попередження або ж накладання штрафу.

Наприклад, перевищення на одну добу становить штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів, тобто 170 гривень.

Зверніть увагу! Станом на 2025 рік 1 неоподаткований мінімум становить 17 гривень (якщо сфера застосування – адміністративна, фінансова та кримінальна відповідальність).

Натомість якщо перевищення терміну становить понад 10 днів, то штраф накладається у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів, тобто 3 400 гривень. А до 20 діб – 500 неоподаткованих мінімумів (8 500 гривень).

У режимі тимчасового ввезення автомобілем можна користуватися на території України певний термін без відповідальності.

Йдеться про термін аж до 1 року за умови письмового зобов'язання про зворотне вивезення його та сплати мита й інших податків та зборів.

Що відомо про розмитнення авто?